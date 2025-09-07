Chi sono gli arbitri di Italia-Turchia? I fischietti per la finale dei Mondiali di volley femminile: precedenti favorevoli

Sono stati designati gli arbitri della finale dei Mondiali 2025 di volley femminile, che andrà in scena oggi pomeriggio (ore 14.30) a Bangkok (Thailandia). Ad avere l’onore di seguire in prima linea il confronto tra Italia e Turchia saranno l’argentina Rene Karina Noemi e la sudcoreana Kang Joo-Hee.

Sono state selezionate due rappresentanti di Paesi extra-europei. La sudamericana ha portato molto bene alla nostra Nazionale nelle ultime stagioni: lo scorso anno era presente nella finale della Nations League vinta contro il Giappone, mentre quest’anno ha arbitrato la semifinale di Nations League vinta contro la Polonia.

Le strade delle ragazze del CT Julio Velasco e di questi due fischietti non si sono mai incrociate la rassegna iridata che si conclude oggi, dunque non ci sono precedenti freschi. Non sarà una partita semplice, potrebbe essere ricca di chiamate al video-check e di decisioni complicate, anche perché è noto il carattere fumantino di alcune giocatrici anatoliche sottorete.