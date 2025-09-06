Rai1 o Rai2? Su che canale vedere Italia-Turchia, Mondiali volley femminile: orario finale, programma, streaming

Domani, domenica 7 settembre, andrà in scena alle 14.30 italiane la finale dei Mondiali 2025 di volley femminile. La Nazionale italiana affronterà la Turchia, disputando per la terza volta l’atto conclusivo di questa competizione nella propria storia, ricordando l’affermazione delle azzurre nel lontano 2002 contro gli USA e la sconfitta del 2018 per mano della Serbia.

La formazione allenata da Julio Velasco andrà a caccia di un altro titolo, ricordando la striscia aperta di 35 successi consecutivi nella quale sono arrivati risultati straordinari: le due Nations League, ma soprattutto l’oro olimpico l’anno passato a Parigi. Le avversarie affronteranno la prima finale della storia nei Mondiali, ma ci sono grandi ambizioni.

La compagine allenata dal CT italiano Daniele Santarelli ha nella strepitosa Melissa Vargas un punto di forza. Sarà un incrocio interessante anche per il legame tra Santarelli e una delle giocatrici del roster azzurro, ovvero Monica De Gennaro, sposata col coach della selezione turca. Da capire se ci saranno delle scorie dopo il successo odierno, tanto sofferto, contro il Brasile nel tie-break.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, l’orario d’inizio, il palinsesto tv e streaming di Italia-Turchia, finale dei Mondiali 2025 di volley femminile. La partita sarà trasmessa in diretta tv su Rai 1 HD; in diretta streaming su Rai Play, DAZN e VBTV; in diretta live testuale su OA Sport. Gli orari sono italiani (in Thailandia sono cinque ore avanti rispetto a noi).

ITALIA-TURCHIA, FINALE MONDIALI VOLLEY FEMMINILE

Domenica 7 settembre

Ore 14.30 Italia vs Turchia

PROGRAMMA FINALE MONDIALI VOLLEY: COME VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta tv: Rai 1 HD, gratis e in chiaro.

Diretta streaming: Rai Play, gratis; DAZN e VBTV, per gli abbonati.

Diretta Live testuale: OA Sport.