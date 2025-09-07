Volley femminile, i duelli di Italia-Turchia: i testa a testa nella finale dei Mondiali, Egonu vs Vargas da brividi

L’Italia affronterà la Turchia nella finale dei Mondiali 2025 di volley femminile: l’appuntamento è per domenica 7 settembre (ore 14.30) a Bangkok (Thailandia), dove le Campionesse Olimpiche di Parigi 2024 inseguiranno il secondo titolo iridato della storia dopo quello conquistato nel 2002. Le azzurre hanno una striscia aperta di 35 successi consecutivi e puntano ad ampliare la propria bacheca, chiudendo la stagione da imbattute dopo aver alzato al cielo anche la Nations League.

Da una parte il CT Julio Velasco, dall’altro il coach Daniele Santarellli. Quali saranno i duelli in campo? Si giocherà moltissimo nella sfida tra gli opposti: Paola Egonu è una macchina da punti, ma bisognerà stare molto attenti all’agguerrita Melissa Vargas, dotata di un braccio dinamitardo. L’Italia avrà in più l’arma del doppio cambio con Ekaterina Antropova. Alessia Orro è una regista di maggiore qualità rispetto a Cansu Ozbay, che ha però dalla sua grande esperienza in contesti di alto livello e non sarà così semplice da leggere.

Interessante il confronto di banda: da una parte le schiacciatrici Myriam Sylla e Stella Nervini, dall’altra la formidabile Ebrar Karakurt e la meno quotata Ilkin Aydin. Sylla ha giganteggiato a tutto campo nella semifinale contro il Brasile, facendo la differenza sia in attacco (22 punti) che in ricezione con una prova maiuscola; Nervini è al debutto in determinati contesti, ma si sta distinguendo con profitto; Kakurt è una garanzia di punti e ha sempre fatto la differenza con grande cattiveria agonistica.

Al centro ci saranno le due capitane: da una parte Anna Danesi, spalleggiata da Sarah Fahr, dall’altra Eda Erdem, affiancata da Zehra Gunes. Si preannuncia una grande battaglia a suon di muri, entrambe le coppie dovranno inventarsi qualcosa di speciale per fermare le bomber rivali. Monica De Gennaro è il miglior libero del mondo e potrà fare la differenza con le sue proverbiali difese in quella che dovrebbe essere la sua ultima partita con la Nazionale, tra l’altro contro la squadra guidata da suo marito.

DUELLI ITALIA-TURCHIA, FINALE MONDIALI VOLLEY

PALLEGGIATRICI: Alessia Orro vs Cansu Ozbay

OPPOSTI: Paola Egonu vs Melissa Vargas

SCHIACCIATRICI: Myriam Sylla e Stella Nervini vs Ebrar Karakurt e Ilkin Aydin

CENTRALI: Anna Danesi e Sarah Fahr vs Eda Erdem e Zehra Gunes

LIBERI: Monica De Gennaro vs Hatice Gizem Orge