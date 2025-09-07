A che ora Italia-Turchia, Finale Mondiali volley femminile 2025: orario, tv, programma, streaming

Oggi domenica 7 settembre (ore 14.30) si gioca Italia-Turchia, finale dei Mondiali 2025 di volley femminile. A Bangkok (Thailandia) va in scena l’atto conclusivo della rassegna iridata: chi siederà sul trono del Pianeta? Le azzurre si presenteranno all’appuntamento da Campionesse Olimpiche e detentrici della Nations League, con il chiaro intento di ampliare il proprio palmares. Le anatoliche sognano la grande impresa dopo aver trionfato agli Europei nel 2023.

Si tratta della terza finale della storia per il Bel Paese dopo quella vinta nel 2002 contro gli USA e quella persa nel 2018 contro la Serbia, mentre la avversarie saranno al primo assalto di sempre. Si preannuncia un confronto particolarmente avvincente, equilibrato e appassionante, in cui tutto può succedere: la nostra Nazionale potrebbe avere una marcia in più, ma bisognerà comunque fare i conti con le tossine profuse nella semifinale vinta al tie-break contro il Brasile, mentre le rivali hanno regolato il Giappone per 3-1.

Gli ultimi precedenti sorridono alle ragazze del CT Julio Velasco che hanno avuto la meglio sul sestetto di coach Daniele Santarelli (capace di laurearsi Campione del Mondo da CT della Serbia tre anni fa) durante la fase preliminare dell’ultima Nations League e per due volte ai Giochi della scorsa estate (nella fase a gironi e in semifinale, sempre per 3-0), ma in questa occasione si ripartirà da zero e i risultati pregressi non avranno il minimo peso.

A guidare l’Italia saranno gli opposti Paola Egonu ed Ekaterina Antropova, la palleggiatrice Alessia Orro, le centrali Sarah Fahr e Anna Danesi (capitana), il libero Monica De Gennaro, le schiacciatrici Myriam Sylla e Stella Nervini. A trascinare la Turchia saranno in particolar modo le due bocche da fuoco Melissa Vargas ed Ebrar Karakurt, ma attenzione anche all’esperienza della regista Cansu Ozbay e ai muri delle centrali Eda Erdem e Zehra Gunes.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, l’orario d’inizio, il palinsesto tv e streaming di Italia-Turchia, finale dei Mondiali 2025 di volley femminile. La partita sarà trasmessa in diretta tv su Rai 1; in diretta streaming su Rai Play, DAZN e VBTV; in diretta live testuale su OA Sport. Gli orari sono italiani (in Thailandia sono cinque ore avanti rispetto a noi).

CALENDARIO ITALIA-TURCHIA, FINALE MONDIALI VOLLEY FEMMINILE

Domenica 7 settembre

Ore 14.30 Italia vs Turchia – Diretta tv su Rai 1

PROGRAMMA FINALE MONDIALI VOLLEY: COME VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta tv: Rai 1, gratis e in chiaro.

Diretta streaming: Rai Play, gratis; DAZN e VBTV, per gli abbonati.

Diretta Live testuale: OA Sport.