Sport in tv oggi (martedì 30 settembre): orari e programma completo. Come vedere gli eventi in streaming

Quest’oggi, martedì 30 settembre, ci aspetta una giornata ricca di eventi sportivi a livello internazionale con tante discipline coinvolte e diversi appuntamenti importanti in chiave azzurra. Occhi puntati ovviamente sulle stelle del tennis italiano Jannik Sinner e Jasmine Paolini, impegnati a Pechino rispettivamente in semifinale contro Alex de Minaur e agli ottavi contro Marie Bouzkova.

A Tokyo va in scena nel frattempo la finale dell’ATP 500 nipponico tra Carlos Alcaraz e Taylor Fritz. Proseguono i Mondiali di canoa slalom a Sydney con l’assegnazione di altri due titoli in specialità non olimpiche, mentre cominciano in Sardegna i Campionati Mondiali di Formula Kite con l’Italia che può affidarsi a Riccardo Pianosi per giocarsi un posto sul podio.

Sport di squadra protagonisti nel tardo pomeriggio ed in serata con la seconda giornata della fase campionato della Champions League di calcio (Inter in casa con lo Slavia Praga, Atalanta contro il Club Brugge) ed il turno inaugurale della regular season dell’Eurolega di basket (Virtus Bologna che ospita il Real Madrid, Olimpia Milano a Belgrado contro la Stella Rossa).

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, tutti gli orari degli eventi sportivi principali in programma oggi martedì 30 settembre, il relativo palinsesto tv e streaming.

CALENDARIO SPORT IN TV OGGI

Martedì 30 settembre

2.00 Canoa slalom, Mondiali: seconda giornata (batterie C1 e finali canoa a squadre) – Diretta streaming sul canale Youtube Planet Canoe

5.00 Tennis, WTA Pechino: ottavi di finale (5° match sul centrale Jasmine Paolini-Marie Bouskova) – Diretta tv su Supertennis, Sky Sport Uno (solo Bencic-Gauff), Sky Sport Max (solo Lys-Kessler) e Sky Sport Tennis; live streaming su supertennis.tv, SuperTenniX, Sky Go e NOW

5.15 Ciclismo, Tour de Langkawi: terza tappa – Dalle 8.50 in diretta streaming su discovery+ e DAZN

8.00 Tennis, ATP Pechino: semifinali (1° match Jannik Sinner-Alex de Minaur) – Diretta tv su Sky Sport Uno (solo la prima semifinale) e Sky Sport Tennis; live streaming su Sky Go, NOW, Tennis TV

11.00 Tennis, ATP Tokyo: finale (Alcaraz-Fritz) – Diretta tv su Sky Sport Uno; live streaming su Sky Go, NOW, Tennis TV

12.00 Vela, Mondiali Formula Kite: prima giornata – Nessuna copertura in tv e streaming

12.05 Ciclismo, CRO Race: prima tappa – Dalle 14.00 in diretta streaming su discovery+ e DAZN

14.00 Calcio, Youth League: Atalanta-Club Brugge – Diretta tv su Sky Sport Uno e Sky Sport Calcio; live streaming su Sky Go e NOW

16.00 Calcio, Youth League: Inter-Slavia Praga – Diretta streaming su UEFA.tv

18.00 Basket, Eurolega: Dubai-Partizan Belgrado – Diretta streaming su Euroleague TV

18.00 Basket, Eurolega: Hapoel Tel Aviv-Barcellona – Diretta streaming su Euroleague TV

18.45 Calcio, Champions League: Atalanta-Club Brugge – Diretta tv su Sky Sport Uno e Sky Sport 253; live streaming su Sky Go e NOW

18.45 Calcio, Champions League: Kairat Almaty-Real Madrid – Diretta tv su Sky Sport Calcio e Sky Sport 254; live streaming su Sky Go e NOW

19.45 Basket, Eurolega: Efes Istanbul-Maccabi Tel Aviv – Diretta streaming su Euroleague TV

20.00 Basket, Eurocup: Venezia-Aris – Diretta tv su Sky Sport Mix; live streaming su Sky Go e NOW

20.00 Basket, Eurolega: Stella Rossa Belgrado-Olimpia Milano – Diretta tv su Sky Sport Basket; live streaming su Sky Go e NOW

20.00 Calcio, Liga: Valencia-Oviedo – Diretta streaming su DAZN

20.15 Basket, Eurolega: Panathinaikos-Bayern Monaco – Diretta streaming su Euroleague TV

20.30 Basket, Eurolega: Baskonia-Olympiacos – Diretta streaming su Euroleague TV

20.30 Calcio, Serie B: Entella-Bari – Diretta streaming su DAZN

20.30 Calcio, Serie B: Frosinone-Cesena – Diretta streaming su DAZN

20.30 Calcio, Serie B: Juve Stabia-Mantova – Diretta streaming su DAZN

20.30 Calcio, Serie B: Padova-Avellino – Diretta streaming su DAZN

20.30 Calcio, Serie B: Palermo-Venezia – Diretta streaming su DAZN

20.30 Calcio, Serie B: Reggiana-Spezia – Diretta streaming su DAZN

20.45 Basket, Eurolega: Virtus Bologna-Real Madrid – Diretta tv su Sky Sport Arena; live streaming su Sky Go e NOW

21.00 Calcio, Champions League: Atletico Madrid-Eintracht Francoforte – Diretta tv su Sky Sport 256; live streaming su Sky Go e NOW

21.00 Calcio, Champions League: Bodo/Glimt-Tottenham – Diretta tv su Sky Sport 258; live streaming su Sky Go e NOW

21.00 Calcio, Champions League: Chelsea-Benfica – Diretta tv su Sky Sport 254; live streaming su Sky Go e NOW

21.00 Calcio, Champions League: Galatasaray-Liverpool – Diretta tv su Sky Sport Calcio e Sky Sport 253; live streaming su Sky Go e NOW

21.00 Calcio, Champions League: Inter-Slavia Praga – Diretta tv su Sky Sport Uno, Sky Sport 4K e Sky Sport 252; live streaming su Sky Go e NOW

21.00 Calcio, Champions League: Marsiglia-Ajax – Diretta tv su Sky Sport 257; live streaming su Sky Go e NOW

21.00 Calcio, Champions League: Pafos-Bayern Monaco – Diretta tv su Sky Sport 255; live streaming su Sky Go e NOW