LIVE Atalanta-Club Brugge, Champions League calcio in DIRETTA: servono punti, ma l’avversaria è scomoda

Il grosso 4-0 subìto dal PSG al ‘Parco dei Principi’ è stato oramai assorbito in fretta e furia dall’Atalanta, pronta a tornare sul terreno di gioco in Champions League nella seconda tornata della League Phase. Al ‘Gewiss Stadium’ c’è il Club Brugge, squadra già sfidato un anno fa e portatrice di molti ricordi tristi: gli artefici infatti furono proprio Vanaken e compagni a eliminare ai sedicesimi la squadra orobica, partite perse sia all’andata in Belgio (2-1) che al ritorno in Italia (1-3).

Lookman di ritorno va di nuovo in panchina, Scamacca non è ancora in grado di scendere in campo dall’inizio. Samardzic e Sulemana alle spalle di Krstovic sembra essere l’unica vera soluzione fattibile. Non ci sarà il forte ex di turno De Ketelaere infortunato, non ancora ristabilito completamente dall’infortunio rimediato a Parigi contro il PSG. Juric è intenzionato a confermare Ahanor nel terzetto difensivio, autore di una grandissima prova nel trio difensivo contro la Juventus: con lui Kossounou e Djimsiti sembrano i prescelti in mezzo, ma si valuta Hien. Zappacosta ancora titolare sulla corsia mancina, visto l’infortunio che ha colpito Zalewski.

La sicurezza di Mignolet tra i pali per il Club Brugge, con Ordonez (vicino all’Inter in ottica mercato) a guidare il reparto difensivo. Titolare inamovibile Aleksandar Stankovic, acquistato in estate proprio dai meneghini che potrebbero ricomprarlo entro i prossimi due anni. Tresoldi nel trio offensivo completato da Tzolis e Forbs.

Probabili formazioni

ATALANTA (3-4-2-1): Carnesecchi; Kossounou, Hien, Ahanor; Bellanova, de Roon, Pasalic, Zappacosta; Samardzic, Sulemana; Krstovic. All. Juric.

CLUB BRUGGE (4-2-1-3): Mignolet; Meijer, Mechele, Ordonez, Sabbe; Stankovic, Onyedika; Vanaken; Tzolis, Forbs, Tresoldi. All. Hayen.

