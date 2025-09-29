LIVE Paolini-Bouzkova, WTA Pechino 2025 in DIRETTA: occasione per avvicinare Rybakina nella Race

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buon pomeriggio amici di OA Sport, benvenuti nella cronaca testuale in Diretta LIVE del match tra Jasmine Paolini e Marie Bouzkova, valido per gli ottavi di finale del WTA 1000 di Pechino, con l’azzurra che ha una grande occasione per raggiungere i quarti di finale nella competizione. Più che per il titolo in se, comunque un obiettivo importante al quale la nostra azzurra aspira fortemente, Paolini ha bisogno di andare il più in fondo possibile nel torneo per ottenere più punti possibili nella Race in vista delle Finals WTA, con Elena Rybakina che è uscita anzitempo dal torneo e con l’italiana che ne deve approfittare per raggiungerla all’ottavo posto.

Il percorso della Paolini, fino a questo momento nel corso del torneo, è stato davvero positivo: dopo aver saltato il primo turno grazie al bye per via della classifica mondiale, la nostra campionessa ha affrontato Anastasija Sevastova, eliminandola con un sonorissimo (6-1, 6-3). Al terzo turno, invece, ha affrontato Sofia Kenin: dopo tre sconfitte su tre negli altrettanti precedenti con la campionessa Slam americana, Paolini ha vinto 2-0 (6-3, 6-0), giocando probabilmente quello che è il suo miglior tennis.

Bouzkova, invece, è dovuta partire dal primo turno, eliminando con un 2-0 (6-2, 6-4), Tatjana Maria, mentre nel secondo turno ha sorpreso con il bel successo sulla testa di serie numero 33: parliamo della polacca Magda Linette, battuta dalla ceca 2-0 (7-5, 7-5). Al terzo turno, invece, ha battuto Veronika Kudermetova con un 2-0 (6-3, 7-5). La tennista ceca ha raggiunto gli ottavi di finale senza concedere un set, il che rende il match con Paolini molto interessante, ma con l’azzurra che partirà nettamente favorita.

Il match tra Paolini e Bouzkova sarà il quinto e ultimo del programma sul Capital Diamond Group, con la giornata che inizierà alle 5.00 (orario italiano) con il match tra Belinda Bencic e Coco Gauff. Successivamente, toccherà al nostro Jannik Sinner affrontare Alex De Minaur, non prima delle 8.00, per la semifinale dell’ATP 500, con questo match che sarà seguito da quello tra Learner Tien e Daniil Medvedev, che non inizierà prima delle 11.00. Con l’inizio del programma della sera cinese, che inizierà alle 11.00 qui in Italia, ci sarà il match tra Karolina Muchova e Amanda Anisimova, e solo dopo inizierà quello tra la nostra italiana e la sua avversaria. Segui con noi il match dell’azzurra, grazie alla cronaca testuale di OA Sport in Diretta LIVE! Buon tennis a tutti!