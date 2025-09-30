LIVE Alcaraz-Fritz, ATP Tokyo 2025 in DIRETTA: lo spagnolo cerca l’immediata rivincita dopo la Laver Cup

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE della finale dell’ATP 500 di Tokyo (JPN) che vede di fronte Carlos Alcaraz e Taylor Fritz, un ultimo atto di altissimo livello nella capitale giapponese.

Continua la sfida a distanza infrasettimanale tra i due più forti giocatori del mondo, che si sfidano non da troppo lontano ma comunque in due tornei differenti. Se Sinner ha quasi pareggiato la cambiale di 300 punti che difendeva, ecco che Alcaraz dovrà confermare il titolo vinto 12 mesi fa a Pechino se non vorrà perdere punti nei confronti del talento pusterese. Quest’ultimo vincendo il titolo incasserebbe 200 punti in più a quelli che scarta, mentre Alcaraz non può migliorare i 500 del 2024, ecco perché oggi si gioca tanto.

Il n.3 del mondo sostanziale, ancor che non ancora nella classifica ATP, è Taylor Fritz. L’americano è l’unico in grado di tenere il passo dei due grandi rivali della generazione corrente, con buona pace di Zverev. L’ultimo giocatore a battere Alcaraz, seppur in via non ufficiale e alla Laver Cup, è proprio il californiano: lo fece con un 2-0 che impressionò. Quest’oggi è difficile ipotizzare un’altro match a senso unico nelle casse USA, ma sicuramente lo spettacolo sarà di primo livello, come lo è stato anche nella bellissima semifinale di ieri tra l’iberico e Ruud.

Non resta che augurarvi un buon proseguimento con la DIRETTA LIVE della finale dell’ATP 500 di Tokyo (JPN) che vede di fronte Carlos Alcaraz e Taylor Fritz, ultimo atto che partirà alle 11:00 italiane, nella magica notte giapponese: vi aspettiamo!