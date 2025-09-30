LIVE Stella Rossa-Olimpia Milano, Eurolega basket 2026 in DIRETTA: inizia un lungo cammino

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buongiorno a tutte le lettrici ed i lettori di OA Sport! Vi diamo il benvenuto alla diretta Live di Stella Rossa-Olimpia Milano, prima giornata dell’Eurolega di basket 2026! Inizia il lungo cammino dell’EA7 Emporio Armani nella massima competizione continentale, con subito un doppio turno in quel di Belgrado per affrontare prima i biancorossi e poi il Partizan.

Le Scarpette Rosse hanno già messo un titolo in bacheca in questa stagione vincendo nuovamente la Supercoppa Italiana disputata in ‘casa’ all’Unipol Forum di Assago, piegando prima la resistenza della Virtus Bologna all’overtime (86-93) in semifinale e poi prevalendo nell’atto conclusivo sulla Germani Brescia (75-90). Decisivo Josh Nebo (18 punti) con un ottimo impatto anche di Lorenzo Brown (9 punti e 11 assist) e di Quinn Ellis, con coach Ettore Messina che spera di avere a disposizione l’altro acquisto di peso ovvero Marko Guduric.

La Stella Rossa Belgrado vuole provare a riconfermare il buon rendimento dello scorso anno quando riuscì a centrare i play-in sfiorando quindi l’accesso alla post-season, con coach Sfairopoulos che ha salutato Milos Teodosic ritiratosi dal basket giocato ma che punterà sicuramente sull’estro di Isaiah Canaan e Codi Miller-McIntyre oltre alla solidità offensiva di Chima Moneke arrivato dal Baskonia e dall’ex Virtus Bologna Ognjen Dobric insieme a Nikola Kalinic.

Inizio del match previsto alla Belgrade Arena di Belgrado (Serbia) questa sera alle ore 20:00. Diretta TV garantita da Sky Sport Basket (canale 205), mentre la diretta streaming sarà disponibile su SkyGO e Now TV. Buon divertimento a tutti con la diretta Live di OA Sport di Stella Rossa-Olimpia Milano, Eurolega di basket 2026!