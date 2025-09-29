LIVE Sinner-De Minaur, ATP Pechino 2025 in DIRETTA: l’azzurro va a caccia della finale

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buongiorno e benvenuti nella DIRETTA LIVE testuale della prima semifinale del torneo ATP 500 di Pechino tra Jannik Sinner e l’australiano Alex De Minaur. Undicesimo confronto diretto tra i due con l’azzurro che finora ha concesso solamente un set al rivale ed amico oceanico. Il vincente della sfida troverà in finale uno tra il russo Daniil Medvedev e l’americano Learner Tien.

Sinner, ventiquattrenne altoatesino, arriva a questo appuntamento dopo aver smaltito la delusione della sconfitta in finale agli US Open. Smarrita la prima casella del ranking ATP l’italiano ha in mente i suoi obiettivi futuri senza l’ossessione di ritrovare velocemente la vetta. All’esordio ha superato in scioltezza il veterano croato Cilic per poi concedere un set al francese Atmane e ritrovare il percorso netto sconfiggendo l’ungherese Marozsan.

Dal canto suo De Minaur, ventiseienne di Sydney (Australia), si presenta alla semifinale a margine delle vittorie sul cinese Bu, sul francese Rinderknech e sul ceco Mensik. Quest’ultimo si è ritirato dopo pochi minuti nel primo set dei quarti di finale quando era in svantaggio per 4-1 a causa di un problema al ginocchio destro. Per l’australiano, sempre presente nelle fasi finali dei tornei su ogni superfice, si tratta dell’ennesima chanche contro la sua bestia nera.

La semifinale del torneo ATP 500 di Pechino tra Jannik Sinner e l’australiano Alex De Minaur sarà il secondo incontro sul Campo Centrale dalle 5.00 ed inizierà in ogni caso non prima delle 8.00. Buon divertimento e buon tennis a tutti!