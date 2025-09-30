LIVE Virtus Bologna-Real Madrid, Eurolega basket 2026 in DIRETTA: debutto di fuoco

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buona serata a tutti i lettori di OA Sport, e benvenuti alla DIRETTA LIVE della prima giornata di Eurolega 2025-2026. Debutto stagionale per la Virtus Bologna, che affronta il Real Madrid nella cornice del PalaDozza, che ritorna a seguito dell’attuale indisponibilità dell’arena nella fiera di Bologna.

Per le V nere arriva un esordio di quelli tutti da vedere, anche se non tutti saranno della partita. Fuori sicuramente Nicola Akele, in dubbio Brandon Taylor per i padroni di casa, mentre per gli ospiti sicuramente out Theo Maledon, che si è fatto male nella finale di Supercoppa spagnola.

Per il Real è anche la prima in panchina di Sergio Scariolo, che alle V nere ha regalato gioie di grande livello come quelle legate allo scudetto dell’annata 2020-2021. E di scena ci sarà anche Gabriele Procida, per cui questo è una specie di derby, considerando che è stato alla Fortitudo nella fase iniziale della sua carriera.

Così presenta la prima volta continentale della sua squadra coach Dusko Ivanovic: “Iniziamo l’Eurolega contro una delle migliori squadre della competizione, con un roster davvero completo. Giocano in maniera dura e usano tanto la transizione come soluzione offensiva. Noi dobbiamo migliorare alcune cose rispetto all’ultima gara contro Milano, giocando meglio in difesa e con più presenza a rimbalzo“.

Il match tra Virtus Bologna e Real Madrid vedrà alzarsi la palla a due alle ore 20:45. Buon divertimento con la DIRETTA LIVE di OA Sport!