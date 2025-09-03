Pallanuoto femminile, la Serie A1 2025-2026 scatterà il 4 ottobre. Scudetto assegnato a luglio?

Scatterà sabato 4 ottobre e potrebbe concludersi a luglio la Serie A1 2025-2026 di pallanuoto femminile: confermato il format della passata stagione con 10 squadre al via della regular season, delle quali le migliori 6 si qualificheranno ai play-off e le restanti 4 affronteranno i play-out.

Non ci saranno dunque retrocessioni dirette in Serie A2. Nella post season, invece, tutte le serie, sia dei play-off (quarti, semifinali e finali) che dei play-out (finali), si disputeranno al meglio delle tre partite: nel caso in cui si giunga alla bella della finale Scudetto, il tricolore potrebbe essere assegnato a luglio.

Lunga la pausa per gli Europei, previsti a gennaio a Funchal, in Portogallo (11 giorni, date precise da definire): lo stop per la Nazionale scatterà il 6 dicembre e si concluderà il 14 febbraio. L’altra pausa, in programma ad aprile, sarà riservata alla Super Final di World Cup, a ridosso delle festività pasquali.