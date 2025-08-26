Pallanuoto
Pallanuoto, sorteggio Conference Cup: Posillipo e De Akker Team al via delle qualificazioni
Si completano i sorteggi delle Coppe Europee 2025-2026 di pallanuoto maschile: in Conference Cup l’Italia sarà rappresentata dal Posillipo e dal De Akker Team, che saranno impegnate nel primo turno di qualificazione, in programma dal 7 al 9 novembre. Nessuna squadra italiana al via della Challenger Cup.
Nel primo turno di qualificazione il Posillipo giocherà nel Girone A, ospitato dai neerlandesi dell’UZSC, nel quale saranno presenti anche i magiari dell’Endo Plus SH e gli ellenici dell’AC PAOK, mentre il De Akker Team disputerà il Girone D, ospitato dai serbi del VK Partizan, nel quale saranno al via anche i lituani dell’EVK Zaibas ed i tedeschi del SG Neukölln Berlino.
In Challenger Cup, senza squadre italiane al via, i gironi sono definiti secondo criterio geografico, dunque senza sorteggio. In entrambe le competizioni le prime due classificate di ciascun girone avranno accesso al secondo turno di qualificazione.
SORTEGGI COPPE EUROPEE PALLANUOTO MASCHILE
CONFERENCE CUP
Primo turno di qualificazione (07-09 novembre)
Le prime due classificate di ciascun girone passano al secondo turno di qualificazione
Gruppo A
Endo Plus SH (HUN)
UZSC (NED) ospitante
AC PAOK (GRE)
CN Posillipo (ITA)
Gruppo B
Panionios GSS (GRE) ospitante
Tenerife Echeyde (ESP)
PVK Budua BR (MNE)
White Sharks (GER)
Gruppo C
Vitoria SC (POR)
VK Banja Luka (BIH)
Sete Natation (FRA)
VK Mornar Spalato (CRO) ospitante
Gruppo D
EVK Zaibas (LTU)
VK Partizan (SRB) ospitante
De Akker Team (ITA)
SG Neukölln Berlino (GER)
Gruppo E
VK Primorje EB (CRO) ospitante
Galatasaray SK (TUR)
CN Mataro (ESP)
CHALLENGER CUP
Primo turno di qualificazione (28-30 novembre)
Le prime due classificate di ciascun girone passano al secondo turno di qualificazione
Gruppo A
Sliema ASC (MLT) ospitante
Apoel Nicosia (CYP)
Hapoel Palram Zvulun (ISR)
San Giljan ASC (MLT)
Gruppo B
AVK Branik Maribor (SLO) ospitante
Carouge Natation (BEL)
VK Lubiana Slovan (SLO)
Clube Naval Povoense (POR)
Gruppo C
Enka Sport Club (TUR) ospitante
Welsh Wanderers (GBR)
Heybeliada ASC (TUR)
Gruppo D
Royal Dauphins Mouscronnois (BEL) ospitante
Cetus Espoo (FIN)
West London Penguin (GBR)