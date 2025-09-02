Pallanuoto, Europei 2026: Settebello in prima fascia nel sorteggio. Evitate Spagna, Croazia ed Ungheria

Sabato 13 settembre, alle ore 19.00, si terrà a Belgrado, in Serbia, il sorteggio dei gironi della prima fase degli Europei 2026 di pallanuoto maschile, che si svolgeranno nella città balcanica dal 10 al 25 gennaio: l’Italia sarà inserita in prima fascia.

Le sedici squadre qualificate saranno suddivise in quattro gironi da quattro squadre, ed in sede di sorteggio una Nazionale per ciascuna urna sarà inserita in ognuno dei gruppi: tra le teste di serie, oltre all’Italia, ci saranno Spagna, Croazia ed Ungheria.

In seconda fascia verranno inserite Grecia, Montenegro, Serbia e Romania, mentre nella terza urna saranno sorteggiate Francia, Georgia, Paesi Bassi e Slovacchia, infine la quarta fascia sarà composta da Turchia, Slovenia, Malta ed Israele.