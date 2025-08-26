Pallanuoto femminile, sorteggio Conference Cup: Cosenza e Brizz Nuoto, dai play-out salvezza all’Europa

Dai play-out salvezza in Serie A1 2024-2025 alla partecipazione alle Coppe Europee 2025-2026 di pallanuoto femminile: è questo il percorso di Cosenza e Brizz Nuoto, che saranno impegnate nella prima edizione della Conference Cup, che vedrà andare in scena il primo turno di qualificazione dal 14 al 16 novembre. Nessuna squadra italiana al via della Challenger Cup.

Nel primo turno di qualificazione il Cosenza giocherà nel Girone B, che verrà ospitato dalle romene del CSM Unirea Alba Iulia, e nel quale sono state inserite anche le croate dello Jadran Spalato e le serbe della Stella Rossa, mentre la Brizz Nuoto ospiterà in Sicilia il Girone C, nel quale affronteranno le spagnole del Tenerife Echeyde, le turche del Dalton Koleji SK e le lusitane del Clube Fluvial. Le prime due classificate di ciascun girone avranno accesso al secondo turno di qualificazione.

SORTEGGI COPPE EUROPEE PALLANUOTO FEMMINILE

CONFERENCE CUP

Primo turno di qualificazione (14-16 novembre)

Le prime due classificate di ciascun girone passano al secondo turno di qualificazione

Gruppo A

Göztepe SK (TUR)

SV Blau-Weiss (GER)

CN Sant Feliu (ESP)

San Giljan ASC (MLT) ospitante

Gruppo B

VK Jadran Spalato (CRO)

ZVK Stella Rossa (SRB)

CSM Unirea Alba Iulia (ROU) ospitante

Smile Cosenza Pallanuoto (ITA)

Gruppo C

Tenerife Echeyde (ESP)

Dalton Koleji SK (TUR)

Clube Fluvial (POR)

Brizz Nuoto (ITA) ospitante

Gruppo D

Sirens ASC (MLT) ospitante

ZVL-1886 (NED)

AC PAOK (GRE)

NC Chania (GRE)

CHALLENGER CUP

Primo turno di qualificazione (05-07 dicembre)

Le prime due classificate di ciascun girone passano al secondo turno di qualificazione

Gruppo A

AJ Fezko Strakonice (CZE) ospitante

SSV Esslingen (GER)

Nevsehir Belediye SK (TUR)

Slavia UK Bratislava WP (SVK)

Gruppo B

ZVU Partizan (SRB) ospitante

London Otter (GBR)

Hapoel Emek Hayarden (ISR)

ODTU SC (TUR)