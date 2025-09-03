Pallanuoto femminile, Valeria Palmieri annuncia il ritiro agonistico

Valeria Palmieri, centroboa classe 1993, ha annunciato attraverso il proprio profilo Instagram il ritiro agonistico dalla pallanuoto. In carriera vanta con le squadre di club 6 Scudetti, 5 Coppe Italia, 1 Coppa FIN, 1 Coppa LEN ed 1 Supercoppa LEN con l’Orizzonte Catania, nonché la vittoria del campionato magiaro nella scorsa stagione con il Ferencvaros. In Nazionale, invece, ha conquistato con il Setterosa il bronzo ai Mondiali 2023 ed agli Europei 2022, nonché il secondo posto in World League nel 2014 e nel 2019.

Il messaggio postato da Valeria Palmieri su Instagram: “Tutte le cose belle hanno un inizio ed una fine.

Cara Pallanuoto, è stato un lungo viaggio, non sempre facile ma pieno di emozioni. Ho vissuto ogni attimo con tutta me stessa, quelli belli che mi hanno reso orgogliosa e quelli più difficili che mi hanno fatto crescere e reso più forte.

Mi hai insegnato a cadere, ma anche a rialzarmi, a non mollare mai e a credere in me stessa. Ho affrontato tutto con il sorriso, che mi ha sempre contraddistinta, e che ha reso il tutto meno faticoso e molto divertente. Grazie per avermi accompagnata in questi 20 anni e di avermi fatto diventare un’atleta di alto livello e una Donna.

Grazie alle persone che hanno condiviso con me questo incredibile e meraviglioso viaggio. Grazie alla mia famiglia e a Saretto, sono stati “il mio uomo in più”. Grazie alla me bambina, che ha sempre creduto di potercela fare“.

IL POST SU INSTAGRAM DI VALERIA PALMIERI