LIVE Vuelta a España 2025, tappa di oggi in DIRETTA: frazione di respiro prima del gran finale

Buongiorno amici ed amiche di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale della diciannovesima tappa della Vuelta a España 2025. Dopo la cronometro di Valladolid di ieri, conquistata da Filippo Ganna, la corsa a tappe spagnola, giunta alla sua ottantesima edizione, propone oggi una frazione senza vere difficoltà prima del gran finale.

Ritorna quindi l’occasione per le ruote veloci, che si sfidano su un percorso di 162.3 chilometri che parte da Rueda e Guijuelo. Non si incontra nessuna difficoltà altimetrica ma il tracciato presenta comunque delle brevissime e leggere salite, che spezzano la totale pianura. Unico snodo, dopo 100 chilometri, sarà lo Sprint Intermedio di Salamanca.

Gli ultimi 4 chilometri saranno in leggera ascesa e porteranno, quasi sicuramente alla volata finale. Penultima occasione, prima della frazione finale a Madrid, per i velocisti, con Mads Pedersen (Lidl-Trek) sempre in testa alla classifica a punti. In quella generale, invece, a meno di inevitabili sorprese, non ci dovrebbero essere sconvolgimenti.

Gran parte della Vuelta verrà infatti decisa domani, sull’ultima grande frazione che terminerà con l’ascesa della Bola del Mundo. La diciannovesima tappa partirà alle ore 13.55. OA Sport vi offrirà la DIRETTA LIVE testuale integrale della frazione a partire dalle ore 13.50. Segui con noi la tappa per non perderti neanche un aggiornamento. Buon divertimento!