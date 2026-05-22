CiclismoStrada
Giro d’Italia 2026, tutte le classifiche: Vingegaard miglior scalatore verso le montagne, Eulalio doppio leader
La tredicesima tappa del Giro d’Italia 2026 è stata animata da una fuga da lontano ed è stata vinta da Alberto Bettiol, capace di piazzare la stoccata decisiva in salita. Tra i big non ci sono stati scossoni, il portoghese Afonso Eulalio continua a indossare la maglia rosa di leader della classifica generale e svetta in testa anche alla graduatoria riservata ai giovani.
Jonas Vingegaard conserva la maglia azzurra che spetta al miglior scalatore della Corsa Rosa (domani è in palio un grande bottino sulle montagne valdostane), mentre il francese Paul Magnier difende la maglia ciclamino e rimane al comando della graduatoria a punti. Di seguito le classifiche del Giro d’Italia 2026: generale, a punti, scalatori, giovani.
CLASSIFICHE GIRO D’ITALIA 2026
CLASSIFICA GENERALE (TOP-10)
1 1 – Eulálio Afonso Bahrain – Victorious 20 18″ 52:15:17
2 2 – Vingegaard Jonas Team Visma | Lease a Bike 20″ 0:33
3 3 – Arensman Thymen Netcompany INEOS 4″ 2:03
4 4 – Gall Felix Decathlon CMA CGM Team 12″ 2:30
5 5 – O’Connor Ben Team Jayco AlUla 4″ 2:50
6 6 – Hindley Jai Red Bull – BORA – hansgrohe 4″ 3:12
7 7 – Storer Michael Tudor Pro Cycling Team 3:34
8 8 – Gee-West Derek Lidl – Trek 3:40
9 9 – Pellizzari Giulio Red Bull – BORA – hansgrohe 4″ 3:42
10 10 – Harper Chris Pinarello Q36.5 Pro Cycling Team 4:15
CLICCA QUI PER LA GENERALE COMPLETA
CLASSIFICA A PUNTI (MAGLIA CICLAMINO)
1 1 – Magnier Paul Soudal Quick-Step 130
2 2 – Narváez Jhonatan UAE Team Emirates – XRG 119
3 3 – Milan Jonathan Lidl – Trek 76
4 7 ▲3 Stuyven Jasper Soudal Quick-Step 71
5 4 ▼1 Silva Guillermo Thomas XDS Astana Team 70
6 5 ▼1 Segaert Alec Bahrain – Victorious 62
7 6 ▼1 Tarozzi Manuele Bardiani CSF 7 Saber 60
8 10 ▲2 Leknessund Andreas Uno-X Mobility 60
9 16 ▲7 Sevilla Diego Pablo Team Polti VisitMalta 49
10 8 ▼2 Aular Orluis Movistar Team 47
CLASSIFICA SCALATORI (MAGLIA AZZURRA)
1 1 – Vingegaard Jonas Team Visma | Lease a Bike 111
2 2 – Sevilla Diego Pablo Team Polti VisitMalta 63
3 3 – Gall Felix Decathlon CMA CGM Team 48
4 4 – Bais Mattia Team Polti VisitMalta 30
5 5 – Rubio Einer Movistar Team 27
6 6 – Mas Enric Movistar Team 21
7 7 – Arrieta Igor UAE Team Emirates – XRG 18
8 8 – Oliveira Nelson Movistar Team 18
9 9 – Narváez Jhonatan UAE Team Emirates – XRG 17
10 10 – Eulálio Afonso Bahrain – Victorious 16
CLASSIFICA GIOVANI (MAGLIA BIANCA)
1 1 – Eulálio Afonso Bahrain – Victorious 52:15:17
2 2 – Pellizzari Giulio Red Bull – BORA – hansgrohe 3:42
3 3 – Beloki Markel EF Education – EasyPost 4:20
4 4 – Rondel Mathys Tudor Pro Cycling Team 4:51
5 5 – Piganzoli Davide Team Visma | Lease a Bike 5:33
6 8 ▲2 Kench Josh Groupama – FDJ United 8:24
7 6 ▼1 Arrieta Igor UAE Team Emirates – XRG 9:14
8 7 ▼1 Kulset Johannes Uno-X Mobility 10:06
9 9 – Crescioli Ludovico Team Polti VisitMalta 31:13
10 11 ▲1 Svestad-Bårdseng Embret Netcompany INEOS 35:35