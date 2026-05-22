Classifica Giro d’Italia 2026: Eulalio in maglia rosa prima delle Alpi, Pellizzari in top-10
La tredicesima tappa del Giro d’Italia 2026 era disegnata per una fuga da lontano e il copione è stato pienamente rispettato, con l’attacco di giornata che ha preso forma e ha avuto il benestare del gruppo principale, il quale ha lasciato fare e ha anche concesso una dozzina di minuti. Alberto Bettiol è stato il più bravo sulla salita di Ungiasca e si è poi involato in solitaria verso il traguardo di Verbania, conquistando un altro successo di notevole caratura nel proprio palmares.
Gli uomini di classifica non si sono fatti male negli ultimi 2,1 km al 9,7% di Ungiasca: tutti insieme appassionatamente nel tratto più difficile, poi compatti in discesa e nessuna differenza all’arrivo. Resta tutto invariato in classifica generale: Afonso Eulalio indossa la maglia rosa con un vantaggio di 33” sul danese Jonas Vingegaard (sempre il grande favorito per la conquista del Trofeo Senza Fine), 2’03” sull’olandese Thymen Arensman, 2’30” sull’austriaco Felix Gall, 2’50” sull’australiano Ben O’Connor, 3’12” sull’australiano Jai Hindley. Giulio Pellizzari occupa la nona piazza a 3’42”, due secondi peggio del canadese Derek Gee.
Di seguito la classifica generale del Giro d’Italia 2026 al termine della tredicesima tappa. Domani (sabato 23 maggio) andrà in scena la quattordicesima frazione: 133 km da Aosta a Pila, giornata infuocata in montagna con i GPM di Saint-Barthelemy (15,7 km al 6,2% di pendenza media), Doues (5,8 km al 6,2%), Lin Noir (7,5 km al 7,8%) e Verrogne (5,6 km al 6,9%), prima dell’arrivo in salita (16,6 km al 7%), al termine del quale la graduatoria verrà ridisegnata.
CLASSIFICA GIRO D’ITALIA 2026 (dopo la tredicesima tappa)
1 1 – Eulálio Afonso Bahrain – Victorious 20 18″ 52:15:17
2 2 – Vingegaard Jonas Team Visma | Lease a Bike 20″ 0:33
3 3 – Arensman Thymen Netcompany INEOS 4″ 2:03
4 4 – Gall Felix Decathlon CMA CGM Team 12″ 2:30
5 5 – O’Connor Ben Team Jayco AlUla 4″ 2:50
6 6 – Hindley Jai Red Bull – BORA – hansgrohe 4″ 3:12
7 7 – Storer Michael Tudor Pro Cycling Team 3:34
8 8 – Gee-West Derek Lidl – Trek 3:40
9 9 – Pellizzari Giulio Red Bull – BORA – hansgrohe 4″ 3:42
10 10 – Harper Chris Pinarello Q36.5 Pro Cycling Team 4:15
11 11 – Beloki Markel EF Education – EasyPost 2″ 4:20
12 12 – Rondel Mathys Tudor Pro Cycling Team 4:51
13 14 ▲1 Piganzoli Davide Team Visma | Lease a Bike 4″ 5:33
14 15 ▲1 Bernal Egan Netcompany INEOS 6″ 5:45
15 16 ▲1 Caruso Damiano Bahrain – Victorious 6:17
16 17 ▲1 de la Cruz David Pinarello Q36.5 Pro Cycling Team 6:43
17 18 ▲1 Hirt Jan NSN Cycling Team 7:53
18 27 ▲9 Kench Josh Groupama – FDJ United 4″ 8:24
19 19 – Kuss Sepp Team Visma | Lease a Bike 8:59
20 20 – Arrieta Igor UAE Team Emirates – XRG 14″ 9:14
21 21 – López Harold Martín XDS Astana Team 9:49
22 22 – Kulset Johannes Uno-X Mobility 10:06
23 23 – Mühlberger Gregor Decathlon CMA CGM Team 10:24
24 13 ▼11 Scaroni Christian XDS Astana Team 11:19
25 24 ▼1 Ciccone Giulio Lidl – Trek 14″ 18:16
26 26 – Aleotti Giovanni Red Bull – BORA – hansgrohe 20:31
27 25 ▼2 Mas Enric Movistar Team 12″ 23:22
28 28 – Vlasov Aleksandr Red Bull – BORA – hansgrohe 29:09
29 29 – Crescioli Ludovico Team Polti VisitMalta 4″ 31:13
30 31 ▲1 Hatherly Alan Team Jayco AlUla 32:00
31 36 ▲5 Svestad-Bårdseng Embret Netcompany INEOS 35:35
32 30 ▼2 Poels Wout Unibet Rose Rockets 38:13
33 37 ▲4 Barta Will Tudor Pro Cycling Team 38:50
34 33 ▼1 Ulissi Diego XDS Astana Team 8″ 40:32
35 32 ▼3 López Juan Pedro Movistar Team 40:59
36 51 ▲15 Donovan Mark Pinarello Q36.5 Pro Cycling Team 41:19
37 35 ▼2 Garofoli Gianmarco Soudal Quick-Step 41:40
38 39 ▲1 Scotson Callum Decathlon CMA CGM Team 42:07
39 34 ▼5 Narváez Jhonatan UAE Team Emirates – XRG 36″ 43:15
40 41 ▲1 Bouwman Koen Team Jayco AlUla 43:22
41 55 ▲14 Leknessund Andreas Uno-X Mobility 16″ 43:49
42 43 ▲1 Zukowsky Nickolas Pinarello Q36.5 Pro Cycling Team 6″ 46:43
43 38 ▼5 Rubio Einer Movistar Team 6″ 47:27
44 45 ▲1 Zwiehoff Ben Red Bull – BORA – hansgrohe 47:40
45 46 ▲1 Tonelli Alessandro Team Polti VisitMalta 2″ 50:10
46 42 ▼4 Christen Jan UAE Team Emirates – XRG 6″ 50:35
47 40 ▼7 Cepeda Jefferson Alexander EF Education – EasyPost 51:11
48 44 ▼4 Haig Jack Netcompany INEOS 56:07
49 49 – Sheffield Magnus Netcompany INEOS 56:36
50 50 – Zana Filippo Soudal Quick-Step 56:51
51 47 ▼4 Lemmen Bart Team Visma | Lease a Bike 57:14
52 56 ▲4 Staune-Mittet Johannes Decathlon CMA CGM Team 57:53
53 48 ▼5 Milesi Lorenzo Movistar Team 2″ 57:56
54 54 – Raccagni Noviero Andrea Soudal Quick-Step 1:00:34
55 57 ▲2 Zambanini Edoardo Bahrain – Victorious 1:01:09
56 53 ▼3 Campenaerts Victor Team Visma | Lease a Bike 1:02:04
57 62 ▲5 Warbasse Larry Tudor Pro Cycling Team 1:02:26
58 52 ▼6 Gualdi Simone Lotto Intermarché 1:02:55
59 59 – Stork Florian Tudor Pro Cycling Team 6″ 1:04:54
60 60 – Rochas Rémy Groupama – FDJ United ,,
61 58 ▼3 Rolland Brieuc Groupama – FDJ United 1:08:18
62 73 ▲11 Stuyven Jasper Soudal Quick-Step 10″ 1:16:56
63 61 ▼2 Schultz Nick NSN Cycling Team ,,
64 72 ▲8 Aerts Toon Lotto Intermarché 6″ 1:17:45
65 75 ▲10 Valgren Michael EF Education – EasyPost 1:18:48
66 66 – Sobrero Matteo Lidl – Trek 1:22:18
67 63 ▼4 Turner Ben Netcompany INEOS 1:23:58
68 65 ▼3 Silva Guillermo Thomas XDS Astana Team 18″ 1:24:24
69 79 ▲10 Bettiol Alberto XDS Astana Team 12″ 1:24:29
70 67 ▼3 Pesenti Thomas Team Polti VisitMalta 1:25:35
71 78 ▲7 Busatto Francesco Alpecin – Premier Tech 1:25:43
72 64 ▼8 Barguil Warren Team Picnic PostNL 1:26:38
73 68 ▼5 Oliveira Nelson Movistar Team 1:28:21
74 69 ▼5 Pinarello Alessandro NSN Cycling Team 1:29:31
75 71 ▼4 Segaert Alec Bahrain – Victorious 10″ 1:32:02
76 70 ▼6 Mifsud Andrea Team Polti VisitMalta 1:33:10
77 74 ▼3 Leemreize Gijs Team Picnic PostNL 1:39:55
78 96 ▲18 Hoelgaard Markus Uno-X Mobility 1:41:13
79 77 ▼2 Tarozzi Manuele NSN Cycling Team 1:41:19
80 76 ▼4 Strong Corbin Bardiani CSF 7 Saber 12″ 1:42:23
81 99 ▲18 Bjerg Mikkel UAE Team Emirates – XRG 6″ 1:42:45
82 83 ▲1 Moscon Gianni Red Bull – BORA – hansgrohe 1:44:17
83 80 ▼3 Aular Orluis Movistar Team 6″ 1:44:33
84 81 ▼3 Rota Lorenzo Lotto Intermarché 1:45:19
85 82 ▼3 Paletti Luca Bardiani CSF 7 Saber 1:45:32
86 85 ▼1 Turconi Filippo Bardiani CSF 7 Saber 1:46:37
87 103 ▲16 Huens Axel Groupama – FDJ United 6″ 1:48:36
88 104 ▲16 Jacobs Johan Groupama – FDJ United 1:49:23
89 84 ▼5 Bais Mattia Team Polti VisitMalta 1:49:49
90 86 ▼4 van Dijke Mick Red Bull – BORA – hansgrohe 1:50:18
91 89 ▼2 Ganna Filippo Netcompany INEOS 1:50:54
92 94 ▲2 Tsvetkov Nikita Bardiani CSF 7 Saber 1:52:08
93 115 ▲22 Sevilla Diego Pablo Team Polti VisitMalta 10″ 1:52:23
94 88 ▼6 Bayer Tobias Alpecin – Premier Tech 1:52:40
95 116 ▲21 Maestri Mirco Team Polti VisitMalta 1:52:46
96 87 ▼9 Rojas Vicente Bardiani CSF 7 Saber 1:53:03
97 90 ▼7 Van den Bossche Fabio Soudal Quick-Step 1:56:36
98 91 ▼7 Rex Tim Team Visma | Lease a Bike 1:57:27
99 92 ▼7 Paasschens Mathijs Bahrain – Victorious 1:58:54
100 93 ▼7 Rafferty Darren EF Education – EasyPost 1:59:32
101 97 ▼4 Juul-Jensen Christopher Team Jayco AlUla 1:59:59
102 109 ▲7 van der Lee Jardi Christiaan EF Education – EasyPost 4″ 2:01:01
103 100 ▼3 González David Pinarello Q36.5 Pro Cycling Team 2:01:22
104 95 ▼9 Cavagna Rémi Groupama – FDJ United 2:01:24
105 98 ▼7 Swift Connor Netcompany INEOS 2″ 2:02:29
106 106 – Naesen Oliver Decathlon CMA CGM Team 2:03:56
107 101 ▼6 Magnier Paul Soudal Quick-Step 24″ 2:05:08
108 105 ▼3 Ghebreigzabhier Amanuel Lidl – Trek 2:05:21
109 102 ▼7 Mihkels Madis EF Education – EasyPost 2:06:18
110 112 ▲2 Dversnes Lavik Fredrik Uno-X Mobility 2:06:23
111 114 ▲3 Barthe Cyril Groupama – FDJ United 2:07:32
112 110 ▼2 Geens Jonas Alpecin – Premier Tech 2:07:41
113 111 ▼2 Shaw James EF Education – EasyPost 2:07:46
114 107 ▼7 Magli Filippo Bardiani CSF 7 Saber 6″ 2:08:47
115 108 ▼7 Stannard Robert Bahrain – Victorious 2:09:21
116 113 ▼3 Vernon Ethan NSN Cycling Team 4″ 2:10:56
117 117 – Hamilton Chris Team Picnic PostNL 2:11:53
118 119 ▲1 Ackermann Pascal Team Jayco AlUla 2:14:14
119 118 ▼1 Vergallito Luca Alpecin – Premier Tech 2:15:32
120 121 ▲1 Rutsch Jonas Lotto Intermarché 2:16:03
121 123 ▲2 García Cortina Iván Movistar Team 2:17:48
122 120 ▼2 Marcellusi Martin Bardiani CSF 7 Saber 2:18:10
123 122 ▼1 Miholjević Fran Bahrain – Victorious 2:19:07
124 127 ▲3 Donaldson Robert Team Jayco AlUla 2:20:40
125 124 ▼1 Kielich Timo Team Visma | Lease a Bike 2:21:15
126 129 ▲3 Løland Sakarias Koller Uno-X Mobility 2:21:18
127 125 ▼2 Pedersen Rasmus Søjberg Decathlon CMA CGM Team 2:21:39
128 126 ▼2 Larsen Niklas Unibet Rose Rockets 2:21:59
129 128 ▼1 Andresen Tobias Lund Decathlon CMA CGM Team 6″ 2:23:34
130 130 – Denz Nico Red Bull – BORA – hansgrohe 2:27:53
131 131 – van Uden Casper Team Picnic PostNL 2:30:56
132 136 ▲4 Morgado António UAE Team Emirates – XRG 2″ 2:32:12
133 132 ▼1 Bastiaens Ayco Soudal Quick-Step 2:32:17
134 133 ▼1 Milan Jonathan Lidl – Trek 6″ 2:32:20
135 134 ▼1 Plowright Jensen Alpecin – Premier Tech 2:32:44
136 135 ▼1 Penhoët Paul Groupama – FDJ United 2:33:37
137 137 – Naberman Tim Team Picnic PostNL 2:36:49
138 138 – Teutenberg Tim Torn Lidl – Trek 2:37:59
139 141 ▲2 Smith Dion NSN Cycling Team 2:38:14
140 139 ▼1 Kubiš Lukáš Unibet Rose Rockets 2:39:01
141 140 ▼1 Van Gestel Dries Soudal Quick-Step 2:39:34
142 143 ▲1 Gudmestad Tord Decathlon CMA CGM Team 2:42:05
143 142 ▼1 Mullen Ryan NSN Cycling Team 2:44:12
144 144 – Kopecký Matyáš Unibet Rose Rockets 2:45:42
145 145 – Zanoncello Enrico Bardiani CSF 7 Saber 2:47:16
146 149 ▲3 Walscheid Max Lidl – Trek 2:47:49
147 146 ▼1 Kopecký Tomáš Unibet Rose Rockets 2:48:18
148 147 ▼1 Reinders Elmar Unibet Rose Rockets 2:48:46
149 148 ▼1 de Vries Hartthijs Unibet Rose Rockets 2:49:25
150 150 – Groenewegen Dylan Unibet Rose Rockets 4″ 2:50:26
151 151 – Lonardi Giovanni Team Polti VisitMalta 2:50:58
152 152 – Consonni Simone Lidl – Trek 2:52:14
153 156 ▲3 Flynn Sean Team Picnic PostNL 2:53:04
154 153 ▼1 Lienhard Fabian Tudor Pro Cycling Team 2:53:32
155 154 ▼1 Price-Pejtersen Johan Alpecin – Premier Tech 2:53:41
156 155 ▼1 Froidevaux Robin Tudor Pro Cycling Team 2:54:39
157 157 – Mozzato Luca Tudor Pro Cycling Team 2:56:00
158 158 – Livyns Arjen XDS Astana Team 2:56:16
159 159 – Malucelli Matteo XDS Astana Team 3:03:35
160 160 – van den Broek Frank Team Picnic PostNL 3:06:00