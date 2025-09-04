LIVE Vuelta a España 2025, tappa di oggi in DIRETTA: frazione che può creare distacchi in classifica generale

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buongiorno amici ed amiche di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale della dodicesima tappa della Vuelta a España 2025, Laredo-Los Corrales de Buelna di 144,9 chilometri. I corridori si preparano al tappone di venerdì con una giornata che potrebbe riservare un finale incandescente e creare ulteriori distacchi in classifica.

La tappa di ieri, Bilbao-Bilbao di 157,4 chilometri, ha riservato un finale inatteso. La protesta dei manifestanti pro Palestina contro la Israel-Premier Tech ha costretto l’organizzazione a non assegnare la vittoria di tappa e a prendere i tempi per la classifica generale a 3 chilometri dal traguardo. Jonas Vingegaard difende il primato e continua a guidare la classifica generale con 50’’ su Joao Almeida della UAE Team Emirates-XRG e 56’’ sul britannico Thomas Pidcock della Q36.5 Pro Cycling Team.

Due gli ostacoli che i corridori affronteranno nel tracciato: la salita di Alisas, seconda categoria di 8,6 chilometri al 5,8%, nelle prime fasi di corsa e, a 24 chilometri dall’arrivo, l’ascesa di Collada de Brenes, prima categoria 7 chilometri al 7,9% di pendenza media. La salita finale può essere il trampolino di lancio ideale per coloro che intendono giocarsi il successo.

Non è semplice delineare uno scenario unico per lo sviluppo della corsa. Sembra lecito pensare allo spazio per una fuga da lontano grazie a cui gli attaccanti di giornata potrebbero cercare il successo. Non è da escludere però l’ennesimo duello tra i big che nel finale potrebbero darsi nuovamente battaglia. Jonas Vingegaard potrebbe anche decidere di tentare una nuova stoccata.

La UAE potrebbe provare a lanciare in avanscoperta uno tra Juan Ayuso, Marc Soler e Jay Vine, per poi utilizzarli come appoggio prezioso per l’eventuale azione di Joao Almeida. Nel novero dei papabili per la vittoria rientrano i colombiani Santiago Buitrago (Bahrain-Victorious) e Harold Tejada (XDS Astana Team), il duo Eddie Dunbar-Ben O’Connor della Team Jayco-AlUla e Marco Frigo (Israel-PremierTech).

Vedremo chi festeggerà il successo di giornata e quali variazioni subirà la classifica generale. La partenza della dodicesima tappa è prevista alle ore 14:00 ed OA Sport vi offrirà la DIRETTA LIVE testuale. Segui con noi la dodicesima frazione della Vuelta a España 2025 per non perderti neanche un istante di gara. Buon divertimento!

