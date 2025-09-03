Perché è stata neutralizzata la tappa della Vuelta a España 2025: distacchi considerati, ma nessun vincitore

Si è chiusa senza un vincitore l’undicesima tappa della Vuelta a España 2025, destinata sicuramente a creare un precedente e ad entrare nella storia della corsa spagnola. La giuria ha deciso di neutralizzare la parte finale, cancellando gli ultimi tre chilometri, decidendo di prendere il distacco proprio da questa nuova fine corsa. Una decisione dovuta alla presenza all’arrivo a Bilbao di un folto gruppo di manifestanti pro-Palestina, che già al primo passaggio sul traguardo aveva creato dei problemi, con molte persone che avevano cercato di sfondare le transenne.

Una decisione sicuramente particolare, visto che è stata corsa normale proprio fino ai -3, portandosi solo gli uomini di classifica ad essere interessati realmente alla corsa. Si è venuto a creare un traguardo virtuale, con i distacchi che sono stati presi proprio dal momento del passaggio di Tom Pidcock e Jonas Vingegaard. Il britannico e il danese hanno attaccato sulla salita dell’Alto de Pike, prendendo del margine su tutti i rivali per una classifica generale.

Decisamente una situazione mai vista prima e anche difficile per la giuria da poter ricostruire. Inoltre si è deciso di non decretare un vincitore, anche per una questione di sicurezza, vista una possibile volata, magari anche in gruppo ai -3 chilometri e non come doveva essere al traguardo di Bilbao. Chiaramente si viene a creare un importante precedente e la situazione potrebbe anche ripetersi nei prossimi giorni, visto che le manifestazioni pro-Palestina c’erano già state in alcune tappe precedenti.

Lo ha raccontato anche Simone Petilli, corridore della Intermarché-Wanty, che a Tuttobiciweb ha raccontato di essere caduto proprio a causa di alcuni manifestanti nella tappa di ieri. Una caduta per fortuna senza conseguenze, ma che deve sicuramente allarmare gli organizzatori della Vuelta per le prossime giornate.