Classifica Vuelta a España 2025, dodicesima tappa: Ciccone e Pellizzari perdono una posizione, Vingegaard in rosso
La dodicesima tappa della Vuelta di Spagna proponeva la salita di Collada de Brenes (sette chilometri al 7,9% di pendenza media) posta a 24 chilometri dal traguardo di Los Corrales de Buelna, ma l’ascesa non ha stuzzicato la fantasia dei big ed è arrivata la fuga della prima ora, con il successo dello spagnolo Juan Ayuso. Resta così tutto invariato in classifica generale alla vigilia del micidiale Angliru, che farà da giudice supremo quando ci avviciniamo alla chiusura della seconda settimana di corsa in terra iberica.
Il danese Jonas Vingegaard conserva la maglia rossa di leader della classifica generale con un vantaggio di 50 secondi nei confronti del portoghese Joao Almeida e di 56” sul britannico Thomas Pidcock. Il francese Bruno Armirail si è inserito in top-10 grazie alla fuga: è sesto a 2’22”, a cinque secondi dall’austriaco Felix Gall. Giulio Ciccone e Giulio Pellizzari hanno così perso una posizione, scivolando rispettivamente al nono e decimo posto.
Di seguito la classifica generale della Vuelta di Spagna al termine della dodicesima tappa. Domani (venerdì 5 settembre) andrà in scena la tredicesima frazione: 203 km da Cabezon de la Sal all’Angliru, il micidiale arrivo in salita sul ribattezzato Mostro con gli ultimi 12,4 km chilometri al 9,8% di pendenza media.
CLASSIFICA VUELTA A ESPAÑA 2025
1 1 – Vingegaard Jonas Team Visma | Lease a Bike 20 28″ 44:36:45
2 2 – Almeida João UAE Team Emirates – XRG 6″ 0:50
3 3 – Pidcock Thomas Q36.5 Pro Cycling Team 12″ 0:56
4 4 – Træen Torstein Bahrain – Victorious 6″ 1:06
5 5 – Gall Felix Decathlon AG2R La Mondiale Team 2:17
6 15 ▲9 Armirail Bruno Decathlon AG2R La Mondiale Team 2:23
7 6 ▼1 Jorgenson Matteo Team Visma | Lease a Bike 2:26
8 7 ▼1 Hindley Jai Red Bull – BORA – hansgrohe 2:30
9 8 ▼1 Ciccone Giulio Lidl – Trek 6″ 2:33
10 9 ▼1 Pellizzari Giulio Red Bull – BORA – hansgrohe 2:44
11 10 ▼1 Riccitello Matthew Israel – Premier Tech 3:11
12 11 ▼1 Bernal Egan INEOS Grenadiers 3:23
13 12 ▼1 Lecerf Junior Soudal Quick-Step 4:34
14 13 ▼1 Kuss Sepp Team Visma | Lease a Bike 4:50
15 17 ▲2 Tejada Harold XDS Astana Team 6:11
16 14 ▼2 López Harold Martín XDS Astana Team 7:46
17 16 ▼1 Meintjes Louis Intermarché – Wanty 9:14
18 19 ▲1 Guardeño Jaume Caja Rural – Seguros RGA 11:10
19 20 ▲1 Buitrago Santiago Bahrain – Victorious 11:38
20 21 ▲1 Balderstone Abel Caja Rural – Seguros RGA 12:09
21 24 ▲3 Soler Marc UAE Team Emirates – XRG 15:44
22 22 – Molard Rudy Groupama – FDJ 16:01
23 23 – Fortunato Lorenzo XDS Astana Team 6″ 21:31
24 25 ▲1 Tulett Ben Team Visma | Lease a Bike 22:38
25 18 ▼7 O’Connor Ben Team Jayco AlUla 22:45
26 30 ▲4 Rolland Brieuc Groupama – FDJ 6″ 23:59
27 27 – Frigo Marco Israel – Premier Tech 8″ 24:35
28 31 ▲3 Landa Mikel Soudal Quick-Step 24:36
29 34 ▲5 Garofoli Gianmarco Soudal Quick-Step 32:14
30 35 ▲5 Romo Javier Movistar Team 22″ 32:55
31 36 ▲5 Howson Damien Q36.5 Pro Cycling Team 33:42
32 33 ▲1 Scotson Callum Decathlon AG2R La Mondiale Team 34:34
33 37 ▲4 Samitier Sergio Cofidis 6″ 35:04
34 26 ▼8 Cepeda Jefferson Alveiro Movistar Team 35:35
35 38 ▲3 Beloki Markel EF Education – EasyPost 36:20
36 39 ▲3 Campenaerts Victor Team Visma | Lease a Bike 39:15
37 28 ▼9 Chumil Sergio Geovani Burgos Burpellet BH 39:33
38 42 ▲4 Vervaeke Louis Soudal Quick-Step 4″ 41:06
39 29 ▼10 Poels Wout XDS Astana Team 41:32
40 32 ▼8 Vermaerke Kevin Team Picnic PostNL 43:18
41 46 ▲5 Dunbar Eddie Team Jayco AlUla 45:15
42 40 ▼2 Bagioli Andrea Lidl – Trek 46:22
43 51 ▲8 Pickering Finlay Bahrain – Victorious 46:33
44 45 ▲1 Rivera Brandon Smith INEOS Grenadiers 48:05
45 52 ▲7 Bernard Julien Lidl – Trek 50:42
46 55 ▲9 Sheffield Magnus INEOS Grenadiers 51:02
47 47 – Zwiehoff Ben Red Bull – BORA – hansgrohe 51:28
48 48 – Großschartner Felix UAE Team Emirates – XRG 51:55
49 49 – Langellotti Victor INEOS Grenadiers 52:06
50 43 ▼7 Tiberi Antonio Bahrain – Victorious 53:34
51 61 ▲10 Canal Carlos Movistar Team 53:59
52 65 ▲13 Ayuso Juan UAE Team Emirates – XRG 24″ 55:14
53 54 ▲1 Staune-Mittet Johannes Decathlon AG2R La Mondiale Team 55:44
54 56 ▲2 Masnada Fausto XDS Astana Team 56:11
55 60 ▲5 Verona Carlos Lidl – Trek 57:09
56 66 ▲10 Aleotti Giovanni Red Bull – BORA – hansgrohe 57:22
57 62 ▲5 Kwiatkowski Michał INEOS Grenadiers 2″ 58:04
58 41 ▼17 Braz Afonso Clément Groupama – FDJ 58:42
59 50 ▼9 De Pestel Sander Decathlon AG2R La Mondiale Team 58:57
60 44 ▼16 Vine Jay UAE Team Emirates – XRG 36″ 59:00
61 68 ▲7 Hamilton Chris Team Picnic PostNL 1:00:35
62 74 ▲12 Craps Lars Lotto 1:02:07
63 72 ▲9 Shaw James EF Education – EasyPost 1:02:48
64 67 ▲3 Jungels Bob INEOS Grenadiers 1:03:36
65 69 ▲4 Vansevenant Mauri Soudal Quick-Step 1:05:31
66 80 ▲14 Castrillo Pablo Movistar Team 8″ 1:05:46
67 53 ▼14 Kelderman Wilco Team Visma | Lease a Bike 1:06:12
68 71 ▲3 Hirt Jan Israel – Premier Tech 1:07:25
69 57 ▼12 Conci Nicola XDS Astana Team 1:07:47
70 73 ▲3 Martinez Juan Guillermo Team Picnic PostNL 1:07:53
71 81 ▲10 Küng Stefan Groupama – FDJ 1:08:26
72 59 ▼13 Silva Guillermo Thomas Caja Rural – Seguros RGA 1:08:36
73 58 ▼15 Ryan Archie EF Education – EasyPost 1:09:00
74 85 ▲11 Hessmann Michel Movistar Team 4″ 1:09:47
75 83 ▲8 Sepúlveda Eduardo Lotto 1:10:29
76 82 ▲6 Koerdt Bjorn Team Picnic PostNL 1:11:39
77 63 ▼14 Schachmann Maximilian Soudal Quick-Step 1:11:54
78 86 ▲8 Quinn Sean EF Education – EasyPost 10″ 1:11:56
79 64 ▼15 Molenaar Alex Caja Rural – Seguros RGA 1:12:24
80 76 ▼4 Faura José Luis Burgos Burpellet BH 2″ 1:14:49
81 84 ▲3 Herrada Jesús Cofidis 1:15:38
82 77 ▼5 Thierry Pierre Arkéa – B&B Hotels 1:15:57
83 87 ▲4 Bisiaux Léo Decathlon AG2R La Mondiale Team 1:16:52
84 70 ▼14 Higuita Sergio XDS Astana Team 1:17:11
85 88 ▲3 Fisher-Black Finn Red Bull – BORA – hansgrohe 1:17:42
86 91 ▲5 de la Cruz David Q36.5 Pro Cycling Team 1:19:32
87 75 ▼12 Gaudu David Groupama – FDJ 14″ 1:19:49
88 98 ▲10 Leemreize Gijs Team Picnic PostNL 1:20:28
89 78 ▼11 Peters Nans Decathlon AG2R La Mondiale Team 1:21:41
90 79 ▼11 Ermakov Roman Bahrain – Victorious 1:22:03
91 107 ▲16 Segaert Alec Lotto 1:25:56
92 89 ▼3 Haig Jack Bahrain – Victorious 1:27:23
93 95 ▲2 Labrosse Jordan Decathlon AG2R La Mondiale Team 1:28:15
94 110 ▲16 Glivar Gal Alpecin – Deceuninck 1:29:19
95 119 ▲24 Denz Nico Red Bull – BORA – hansgrohe 1:30:08
96 90 ▼6 Aular Orluis Movistar Team 4″ 1:31:00
97 96 ▼1 Gruel Thibaud Groupama – FDJ 1:31:45
98 93 ▼5 Côté Pier-André Israel – Premier Tech 1:32:43
99 94 ▼5 de la Calle Hugo Burgos Burpellet BH 1:33:00
100 97 ▼3 Gamper Patrick Team Jayco AlUla 1:33:58
101 99 ▼2 González David Q36.5 Pro Cycling Team 1:34:56
102 121 ▲19 Van Boven Luca Intermarché – Wanty 1:35:07
103 100 ▼3 Buchmann Emanuel Cofidis 1:35:35
104 118 ▲14 Bou Joan Caja Rural – Seguros RGA 4″ 1:36:12
105 126 ▲21 van der Lee Jardi Christiaan EF Education – EasyPost 1:36:16
106 103 ▼3 Petilli Simone Intermarché – Wanty 1:36:45
107 101 ▼6 Nicolau Joel Caja Rural – Seguros RGA 1:36:49
108 102 ▼6 Otruba Jakub Caja Rural – Seguros RGA 4″ 1:37:18
109 108 ▼1 García Cortina Iván Movistar Team 1:38:06
110 104 ▼6 Rouland Louis Arkéa – B&B Hotels 1:38:07
111 137 ▲26 Pedersen Mads Lidl – Trek 14″ 1:39:54
112 105 ▼7 Nerurkar Lukas EF Education – EasyPost 1:40:45
113 106 ▼7 O’Brien Kelland Team Jayco AlUla 1:40:54
114 114 – Rickaert Jonas Alpecin – Deceuninck 1:43:27
115 109 ▼6 Gregaard Jonas Lotto 1:44:06
116 111 ▼5 Bonneu Kamiel Intermarché – Wanty 1:44:49
117 112 ▼5 Barceló Fernando Caja Rural – Seguros RGA 1:45:04
118 113 ▼5 Sobrero Matteo Red Bull – BORA – hansgrohe 1:45:43
119 120 ▲1 Paasschens Mathijs Bahrain – Victorious 1:45:45
120 115 ▼5 Camprubí Marcel Q36.5 Pro Cycling Team 1:46:49
121 116 ▼5 Cavagna Rémi Groupama – FDJ 1:46:56
122 117 ▼5 Buratti Nicolò Bahrain – Victorious 1:47:15
123 122 ▼1 Mihkels MadisEF Education – EasyPost 1:49:16
124 134 ▲10 Christen Fabio Q36.5 Pro Cycling Team 1:49:38
125 123 ▼2 Juul-Jensen Christopher Team Jayco AlUla 1:49:55
126 124 ▼2 Vinokurov Nicolas XDS Astana Team 4″ 1:50:35
127 125 ▼2 van Baarle Dylan Team Visma | Lease a Bike 1:50:37
128 136 ▲8 Zukowsky Nickolas Q36.5 Pro Cycling Team 1:52:19
129 127 ▼2 Lozouet Léandre Arkéa – B&B Hotels 1:52:41
130 128 ▼2 Bayer TobiasAlpecin – Deceuninck 1:53:28
131 129 ▼2 Oliveira Ivo UAE Team Emirates – XRG 1:53:46
132 130 ▼2 Turner Ben INEOS Grenadiers 10″ 1:54:08
133 131 ▼2 De Pooter Dries Intermarché – Wanty 1:54:39
134 139 ▲5 Coquard Bryan Cofidis 1:54:51
135 143 ▲8 Ghebreigzabhier Amanuel Lidl – Trek 1:55:41
136 132 ▼4 Artz Huub Intermarché – Wanty 1:56:05
137 133 ▼4 Smith Dion Intermarché – Wanty 1:56:09
138 150 ▲12 Aparicio Mario Burgos Burpellet BH 1:56:28
139 135 ▼4 Ganna Filippo INEOS Grenadiers 1:56:41
140 149 ▲9 Guernalec Victor Arkéa – B&B Hotels 1:57:06
141 140 ▼1 De Buyst Jasper Lotto 2:00:04
142 141 ▼1 Bjerg Mikkel UAE Team Emirates – XRG 2:02:27
143 151 ▲8 Slock Liam Lotto 12″ 2:04:41
144 142 ▼2 Stewart Jake Israel – Premier Tech 2″ 2:07:06
145 144 ▼1 Roosen Tim Team Picnic PostNL 2:09:22
146 145 ▼1 Verre Alessandro Arkéa – B&B Hotels 4″ ,,
147 147 – Vernon Ethan Israel – Premier Tech 16″ 2:09:41
148 146 ▼2 Kragh Andersen Søren Lidl – Trek 2:09:53
149 148 ▼1 Planckaert Edward Alpecin – Deceuninck 4″ 2:09:57
150 152 ▲2 Azparren Xabier Mikel Q36.5 Pro Cycling Team 2:13:12
151 153 ▲2 Marit Arne Intermarché – Wanty 4″ 2:14:34
152 154 ▲2 van Dijke Tim Red Bull – BORA – hansgrohe 2:15:06
153 155 ▲2 Biermans Jenthe Arkéa – B&B Hotels 2:16:27
154 156 ▲2 Raisberg Nadav Israel – Premier Tech 2:18:20
155 157 ▲2 Viviani Elia Lotto 2:18:57
156 158 ▲2 Hoole Daan Lidl – Trek 2:19:41
157 159 ▲2 Philipsen Jasper Alpecin – Deceuninck 26″ 2:20:21
158 160 ▲2 Foldager Anders Team Jayco AlUla 2:20:44
159 161 ▲2 Novak Domen UAE Team Emirates – XRG 2:22:17
160 162 ▲2 Aniołkowski Stanisław Cofidis 2:29:06
161 163 ▲2 Eddy Patrick Team Picnic PostNL 2:32:24
162 164 ▲2 Riesebeek Oscar Alpecin – Deceuninck 2:39:50