Pagelle Vuelta a España 2025, tappa di oggi: Vingegaard e Pidcock al top, Ciccone soffre

PAGELLE VUELTA A ESPAÑA 2025 OGGI

Spettacolo, voto 0: non ha nessun senso entrare in merito sulle proteste pro Palestina del pubblico basco. Quello che perde in questa giornata è però sicuramente lo sport: una tappa che poteva essere spettacolare è stata praticamente neutralizzata nel momento clou.

Jonas Vingegaard, voto 8: sul finale la Maglia Rossa non sapeva se aspettare, placando gli animi dei rivali, o tenere la ruota di Pidcock. Quando il britannico ha guadagnato spazio il danese ha deciso di seguirlo, guadagnando ancora, pur senza forzare, sugli avversari diretti in classifica.

Tom Pidcock, voto 8: il britannico dà spettacolo sull’Alto de Pike, sfruttando le pendenze arcigne, per andare a guadagnare secondi sui rivali in chiave podio. Può essere il secondo favorito per i Mondiali in Ruanda.

Joao Almeida, voto 5,5: è il primo ad attaccare anche oggi, ma il portoghese non sembra avere il cambio di ritmo per far male agli avversari. Sul finale poi addirittura perde la ruota di Pidcock e cede una manciata di secondi.

Felix Gall, voto 6,5: a differenza di ieri, l’austriaco tiene sul finale e resta in corsa per il podio.

Giulio Ciccone, voto 5: su un finale simile l’abruzzese, al 100% della forma, sarebbe sicuramente rimasto con Pidcock e Vingegaard. La condizione è invece lontana dal top.