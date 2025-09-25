LIVE Paolini-Sevastova, WTA Pechino 2025 in DIRETTA: inizia la volata verso le Finals

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buonasera amici ed amiche di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale dell’incontro tra Jasmine Paolini ed Anastasia Sevastova, partita valevole per il secondo turno del WTA 1000 di Pechino 2025. La n.1 azzurra torna in campo dopo aver trascinato l’Italia al successo in Billie Jean King Cup in quel di Shenzen. Il trionfo con la nazionale potrebbe essere un’importante iniezione di fiducia per la toscana in vista del finale di stagione.

Dalla capitale cinese inizierà la volata verso le Finals di Jasmine Paolini. Al momento l’azzurra occupa la nona posizione della Race to Riyadh con 3526 punti ed è distanziata di 225 lunghezze da Elena Rybakina, ottava forza di questa classifica mentre poco più avanti ci sono Jessica Pegula (4209) e Mirra Andreeva (4189).

L’italiana esordisce al secondo turno, dopo aver beneficato di un bye, contro Sevastova. Nel primo turno la trentacinquenne lettone ha sconfitto Kimberly Birrell 6-3, 7-6 tornando alla vittoria dopo oltre un mese dal successo nel primo turno del WTA 1000 di Cincinnati. In questa stagione la lettone è tornata nel circuito dopo oltre un anno di stop mostrando buone cose a Rabat, dove ha raggiunto i quarti, ed a Montreal, dove si è issata fino agli ottavi battendo a sorpresa Jessica Pegula.

Le due già si sono incontrate in questa stagione: Paolini ha sconfitto in rimonta la lettone nel primo turno di Wimbledon (2-6, 6-3, 6-2). Tra le due ci sono anche altri due precedenti, entrambi molto datati e poco rilevanti – 2020 e 2021, entrambi vinti dall’italiana.

L’incontro è il terzo in programma a partire dalle 5.00 italiane sul campo Lotus dopo Rublev-Cobolli e Rybakina-Mcnally, che non inizierà prima delle 7.00. Qui su OA Sport vi offriremo la DIRETTA LIVE testuale di Paolini-Sevastova con aggiornamenti punto dopo punto per non perdere alcuna emozione. Buon divertimento!