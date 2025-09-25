A che ora Paolini-Sevastova, WTA Pechino 2025: orario, programma, tv, streaming

Domani, venerdì 26 settembre, Jasmine Paolini affronterà nel secondo turno del WTA1000 di Pechino (Cina), la lettone Anastasija Sevastova, dando il via alla propria avventura nel torneo cinese. L’azzurra, reduce dalla stupenda settimana di Shenzhen, dove la toscana ha contribuito in maniera rilevante al successo in BJK Cup, vorrà dare un seguito.

Sulla carta, la sfida si presenta alla portata di Jasmine. La nostra portacolori è dotata di colpi in grado di mettere in difficoltà Sevastova, soprattutto col dritto. Si spera che Paolini riesca a esprimersi al meglio e sappia dare un seguito rispetto a quanto di buono ha fatto vedere nell’impegno con l’Italia.

Il bilancio dei precedenti è a favore dell’italiana, in vantaggio 3-0. L’ultima sfida si è tenuta sull’erba di Wimbledon quest’anno, mentre l’unico match disputato sull’hard risale al torneo di Cincinnati del 2021, quando però la lettone fu costretta al ritiro nel secondo set.

La partita tra Jasmine Paolini e Anastasija Sevastova, valida per il secondo turno del WTA1000 di Pechino (Cina), andrà in scena domani (venerdì 26 settembre) e sarà la terza sul campo principale, il cui programma prenderà il via alle 05.00 italiane. La copertura televisiva sarà garantita da Sky Sport Uno (201), Sky Sport Tennis (203) e Sky Sport Max (205) a pagamento e in chiaro su SuperTennis HD; in streaming sulle piattaforme a pagamento SkyGo, NOW, SuperTennix e in chiaro su supertennis.tv. OA Sport vi offrirà la DIRETTA LIVE testuale del match.

PAOLINI-SEVASTOVA WTA PECHINO 2025

Venerdì 26 settembre

LOTUS – Inizio alle ore 05.00 italiane

A. Rublev vs F. Cobolli

Non prima delle 07.00 italiane

E. Rybakina vs C. McNally

A seguire

J. Paolini vs A. Sevastova

A seguire

K. Boulter vs A. Anisimova

Non prima delle 13.00 italiane

G. Mpetshi Perricard vs L. Musetti

PROGRAMMA PAOLINI-SEVASTOVA WTA PECHINO 2025: COME SEGUIRLA IN TV E IN STREAMING

Diretta tv: Sky Sport Uno (201) o Sky Sport Tennis (203) o Sky Sport Max (205); SuperTennis HD

Diretta streaming: SkyGo, NOW, supertennis.tv, SuperTennix.

Diretta Live testuale: OA Sport.