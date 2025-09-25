LIVE Berrettini-Ruud, ATP Tokyo 2025 in DIRETTA: esame sulla strada della redenzione

CLICCA QUI PER AGGIORANRE LA DIRETTA LIVE

Buon pomeriggio amici di OA Sport, benvenuti nella cronaca testuale in Diretta LIVE del match tra Matteo Berrettini e Casper Ruud, valido per il secondo turno dell’ATP 500 di Tokyo. Il nostro azzurro è tornato in campo dopo la lunga pausa dovuta all’ennesimo infortunio subito, con la forma fisica che sta condizionando la carriera del finalista di Wimbledon nel 2021. Ad affrontarlo c’è il norvegese, neanche lui nel miglior anno della carriera ma che nei mesi scorsi, proprio in questa stagione, ha alzato il suo primo titolo Masters 1000, a Madrid.

Berrettini, come detto, è tornato in campo solo da due settimane visto che nel corso degli scorsi giorni ha partecipato all’ATP 250 di Hangzhou dove è stato eliminato al primo turno dal ceco Dalibor Svrcina che ha vinto 2-0 (6-3, 6-3). L’azzurro, dopo questa sconfitta, è parso scoraggiato e impotente rispetto alla situazione mentale che sta vivendo: tuttavia, è tornato in campo all’ATP 500 di Tokyo affrontando e battendo Jaume Munar 2-0 (6-4, 6-2), con una prova davvero convincente.

A sorpresa, invece, il primo turno per Ruud è stato più faticoso del previsto: il campione norvegese ha affrontato il padrone di casa Shintaro Mochizuki che ci ha provato, subendo la rimonta dell’avversario che, alla fine, ha trionfato 2-1 (4-6, 6-1, 6-1). La stagione di Ruud, fino a questo momento, oltre la già citata vittoria di Madrid, non sembra essere ai suoi livelli con molti tornei giocati in qui è uscito anticipatamente, anche nei primi turni. L’impressione è che potrebbero esserci delle opportunità per The Italian Hammer che difficilmente vedremo nel suo miglior stato di forma: questo è un match tra due tennisti in difficoltà per diversi motivi, e che quindi può regalarci davvero delle grandi sorprese.

Il match tra Berrettini e Ruud sarà il secondo dalle 9.00 del programma del Colosseum all’ATP 500 di Tokyo: prima di loro, a scendere in campo quando in Giappone saranno le 17.00, saranno Taylor Fritz e Nuno Borges, poi toccherà all’azzurro. Segui la partita del nostro azzurro grazie alla cronaca testuale di OA Sport in Diretta LIVE! Buon divertimento a tutti!