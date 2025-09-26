MotoGP, Marc Marquez: “È stata una giornata strana, dobbiamo migliorare e trovare la strada giusta”

Cala il sipario sul venerdì del Gran Premio del Giappone 2025, diciassettesimo appuntamento del Motomondiale. Sul tracciato di Motegi, al termine delle pre-qualifiche, la migliore prestazione è stata fatta segnare dall’Aprilia di Marco Bezzecchi, che ha siglato il crono di 1:43.193. Ottimo avvio di weekend per il centauro azzurro, in lizza per un ruolo da protagonista in Giappone.

Subito dietro la KTM dello spagnolo Pedro Acosta, che paga 136 millesimi dalla migliore prestazione. Terza piazza per il leader del Mondiale Marc Marquez che chiude la sua manche a 167 millesimi dalla vetta. Lo spagnolo, che a Motegi potrebbe vincere il suo nono titolo Mondiale, è l’unico pilota in griglia ad aver disputato sempre la Q2 in questa stagione.

Il fuoriclasse iberico, come riportato da crash.net, si è così espresso sul suo venerdì: “Strana sessione, strana giornata. Abbiamo iniziato le FP1 con una sensazione non così negativa, ma è vero che abbiamo commesso qualche errore nelle prove libere del pomeriggio. Ma il feeling con la moto e la pista è cambiato parecchio, e poi tutto è diventato più difficile. A parte questo, vediamo se domani possiamo migliorare il mio stile di guida e anche un po’ la moto. Ma, con la moto, siamo dentro la Q2. Il nostro problema è stato che abbiamo iniziato a provare diversi assetti troppo presto. A volte è meglio concentrarsi sul mio stile di guida e basta. Ma come sempre, nelle FP1 ho avuto qualche problema e gli ingegneri hanno cercato di aiutarmi. Forse ho anche esagerato per quei problemi. Ma vediamo se domani possiamo migliorare”.

“La cosa più importante è trovare la strada giusta. Non siamo ancora alle ultime prove libere. Abbiamo comunque tutto il sabato davanti a noi per continuare a migliorare. Sembra una brutta giornata, ma siamo terzi. Quindi, niente male. Nell’ultimo time attack sono migliorato, per tutta la pratica ero lì intorno al decimo, 15esimo posto. Non è normale. Ma abbiamo anche capito che alcuni piloti hanno montato la gomma morbida al posteriore piuttosto presto. A parte questo, dobbiamo migliorare. Questo sarà l’obiettivo principale per domani, cercare di migliorare il ritmo di gara. Come ho detto, è stata una giornata strana e non è normale che Alex sia fuori in Q1 Inoltre, alla fine ci sono state molte bandiere gialle, e vedremo. Mi aspetto che domani avrà abbastanza velocità per passare alla Q2. Ma siamo solo a venerdì, quindi tranquilli, niente stress. Voglio il meglio per mio fratello, quindi spero che passi alla Q2″, ha poi concluso Marc Marquez.