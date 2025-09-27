Griglia di partenza MotoGP, GP Giappone 2025: Bagnaia in pole a Motegi! Marc Marquez in prima fila

Calato il sipario sulle qualifiche del GP del Giappone, diciassettesimo appuntamento del Mondiale 2025 di MotoGP. Sul circuito di Motegi si è assistito a un time-attack particolarmente lottato e appassionante in cui i centauri hanno dato tutto per guadagnarsi una posizione privilegiata in griglia di partenza. Una pista non semplice da interpretare quella di proprietà della Honda.

Un tracciato tipicamente “Stop&Go”, fatto di tante frenate e accelerazioni. Fondamentale avere la confidenza con l’anteriore e avere un’ottima velocità di inserimento in curva. Aspetti che per tutta la stagione hanno fatto dannare l’anima a Francesco Bagnaia. Pecco era l’osservato speciale di queste qualifiche. Reduce da un day-1 in cui qualche segnale di ripresa c’è stato, il piemontese voleva confermarsi quest’oggi.

Ci si chiedeva se la messa a punto trovare nel venerdì, sulla base delle modifiche provate nel corso dei test a Misano, avrebbero avuto un seguito. Non era la prima volta, infatti, che dopo un buon primo giorno di libere, nel day-2 quelle sensazioni scemavano. Protagonisti attesi erano anche Marco Bezzecchi (Aprilia), il migliore delle pre-qualifiche, e Marc Marquez (Ducati), intenzionato a chiudere la partita per il titolo in questo round.

Bagnaia si è andato a prendere una pole molto importante per il morale, precedendo la sorprendente Honda di Joan Mir e l’altra Ducati ufficiale di Marc Marquez. A completare la top-5 troviamo Pedro Acosta (KTM) e Fabio Quartararo (Yamaha).

GRIGLIA DI PARTENZA GP GIAPPONE MOTOGP 2025

1. Francesco Bagnaia (Ducati)

2. Joan Mir (Honda)

3. Marc Marquez (Ducati)

4. Pedro Acosta (KTM)

5. Fabio Quartararo (Yamaha)

6. Franco Morbidelli (Ducati)

7. Luca Marini (Ducati)

8. Alex Marquez (Ducati)

9. Marco Bezzecchi (Aprilia)

10. Raul Fernandez (Aprilia)

11. Johann Zarco (Honda)

12. Fabio Di Giannantonio (Ducati)

13. Ai Ogura (Aprilia)

14. Jack Miller (Yamaha)

15. Fermin Aldeguer (Ducati)

16. Miguel Oliveira (Yamaha)

17. Jorge Martin (Aprilia)

18. Brad Binder (KTM)

19. Alex Rins (Yamaha)

20. Takaaki Nakagami (Honda)

21. Enea Bastianini (KTM)

22. Somkiat Chantra (Honda)

23. Maverick Vinales (KTM)

RISULTATI E CLASSIFICA QUALIFICHE GP GIAPPONE MOTOGP 2025

Q2:

1 Francesco Bagnaia Ducati – Ducati Lenovo Team 1:42.911 – 222.6

2 Joan Mir Honda – Honda HRC Castrol 1:43.003 +0.092 313.0

3 Marc Márquez Ducati – Ducati Lenovo Team 1:43.043 +0.132 313.9

4 Pedro Acosta KTM – Red Bull KTM Factory Racing 1:43.069 +0.158 314.8

5 Fabio Quartararo Yamaha – Monster Energy Yamaha 1:43.155 +0.244 309.4

6 Franco Morbidelli Ducati – Pertamina Enduro VR46 1:43.170 +0.259 299.1

7 Luca Marini Honda – Honda HRC Castrol 1:43.259 +0.348 313.0

8 Alex Márquez Ducati – BK8 Gresini Racing 1:43.271 +0.360 313.9

9 Marco Bezzecchi Aprilia – Aprilia Racing 1:43.323 +0.412 312.1

10 Raul Fernandez Aprilia – Trackhouse MotoGP 1:43.353 +0.442 311.2

11 Johann Zarco Honda – Castrol LCR 1:43.542 +0.631 312.1

12 Fabio Di Giannantonio Ducati – Pertamina Enduro VR46 1:43.571 +0.660 314.8

Q1:

1 Franco Morbidelli Ducati – Pertamina Enduro VR46 1:43.253 – 291.8

2 Alex Márquez Ducati – BK8 Gresini Racing 1:43.267 +0.014 –

3 Ai Ogura Aprilia – Trackhouse MotoGP 1:43.429 +0.176 313.0

4 Jack Miller Yamaha – Prima Pramac Yamaha 1:43.450 +0.197 310.3

5 Fermín Aldeguer Ducati – BK8 Gresini Racing 1:43.454 +0.201 310.3

6 Miguel Oliveira Yamaha – Prima Pramac Yamaha 1:43.551 +0.298 302.5

7 Jorge Martín Aprilia – Aprilia Racing 1:43.587 +0.334 147.1

8 Brad Binder KTM – Red Bull KTM Factory Racing 1:43.694 +0.441 313.9

9 Álex Rins Yamaha – Monster Energy Yamaha 1:43.918 +0.665 254.7

10 Takaaki Nakagami Honda – Honda HRC Test Team 1:44.082 +0.829 312.1

11 Enea Bastianini KTM – Red Bull KTM Tech3 1:44.178 +0.925 312.1

12 Somkiat Chantra Honda – Idemitsu Honda LCR 1:44.192 +0.939 283.4

13 Maverick Viñales KTM – Red Bull KTM Tech3 1:44.710 +1.457 307.6