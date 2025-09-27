Francesco Bagnaia torna a ruggire e conquista le pole-position a Motegi! 3° Marc Marquez

Francesco Bagnaia torna a ruggire. Se a Brno (Cechia) la conquista della pole-position era stata quasi casuale, a Motegi (Giappone), 17ª tappa del Mondiale 2025 di MotoGP, il significato è molto diverso. Ha ritrovato il feeling Pecco, quantomeno sul giro secco. La confidenza con la Ducati, posteriormente ai test fatti a Misano, è stata tale da consentirgli spingere come sa fare su una pista come quella nipponica, fatta di grandi frenate e accelerazioni.

In questo modo è diventata realtà la 26ª p.1 in top-class, la seconda stagionale e la 33ª in tutte le classi. Bagnaia ha stampato il crono di 1:42.911, l’unico ad abbattere il muro dell’1:43, mettendo insieme un ultimo giro magistrale. Alle sue spalle troviamo la sorprendente Honda dello spagnolo Joan Mir (+0.092) e l’altra Rossa ufficiale di Marc Marquez (+0.132).

Ci ha provato Marc a prendersi la partenza dalla prima casella, ma stavolta Pecco ne ha avuto di più. Inoltre, il focus del fenomeno nativo di Cervera è l’iride e ci sono grandi possibilità che nel Sol Levante si possa festeggiare la nona corona. In seconda fila troviamo lo spagnolo Pedro Acosta (KTM), costretto a fare gli straordinari per alcuni problemi tecnici presentatisi sulla sua moto e avendo un solo tentativo. Il quarto tempo, con un distacco di 0.158 dalla vetta, la dice lunga delle qualità dell’iberico.

A seguire il francese Fabio Quartararo (Yamaha) a 0.244 e Franco Morbidelli (Ducati VR46) a 0.259. In settima e nona posizione hanno concluso Luca Marini (Honda) a 0.348 e Marco Bezzecchi (Aprilia) a 0.412. Dal romagnolo ci si sarebbe aspettati qualcosa di più. Tra loro, Alex Marquez (Ducati Gresini), ottavo a 0.360. Solo 12° Fabio Di Giannantonio con l’altra Rossa VR46. Ancor più attardato Enea Bastianini (21°) sulla KTM Tech3. Alle 08.00 italiane partirà la Sprint Race.

CLASSIFICA QUALIFICHE GP GIAPPONE MOTOGP 2025

1 63 Francesco BAGNAIA ITA Ducati Lenovo Team DUCATI Q2 1’42.911 7 8 315.7

2 36 Joan MIR SPA Honda HRC Castrol HONDA Q2 1’43.003 6 8 0.092 0.092 316.7

3 93 Marc MARQUEZ SPA Ducati Lenovo Team DUCATI Q2 1’43.043 5 7 0.132 0.040 315.7

4 37 Pedro ACOSTA SPA Red Bull KTM Factory Racing KTM Q2 1’43.069 4 4 0.158 0.026 316.7

5 20 YAMAHA Fabio QUARTARARO FRA Monster Energy Yamaha MotoGP Te Q2 1’43.155 6 7 0.244 0.086 310.3

6 21 Franco MORBIDELLI ITA Pertamina Enduro VR46 Racing Team DUCATI Q2 1’43.170 5 7 0.259 0.015 313.9

7 10 Luca MARINI ITA Honda HRC Castrol HONDA Q2 1’43.259 8 8 0.348 0.089 317.6

8 73 Alex MARQUEZ SPA BK8 Gresini Racing MotoGP DUCATI Q2 1’43.271 6 8 0.360 0.012 313.9

9 72 APRILIA Marco BEZZECCHI ITA Aprilia Racing Q2 1’43.323 7 8 0.412 0.052 318.5

10 25 APRILIA Raul FERNANDEZ SPA Trackhouse MotoGP Team Q2 1’43.353 6 8 0.442 0.030 313.9

11 5 Johann ZARCO FRA CASTROL Honda LCR HONDA Q2 1’43.542 6 8 0.631 0.189 314.8

12 49 Fabio DI GIANNANTONIO ITA Pertamina Enduro VR46 Racing Team DUCATI Q2 1’43.571 7 8 0.660 0.029 315.7

13 79 APRILIA Ai OGURA JPN Trackhouse MotoGP Team Q1 1’43.429 3 8 (*) 0.176 314.8

14 43 YAMAHA Jack MILLER AUS Prima Pramac Yamaha MotoGP Q1 1’43.450 6 8 (*) 0.197 0.021 312.1

15 54 Fermin ALDEGUER SPA BK8 Gresini Racing MotoGP DUCATI Q1 1’43.454 5 5 (*) 0.201 0.004 311.2

16 88 YAMAHA Miguel OLIVEIRA POR Prima Pramac Yamaha MotoGP Q1 1’43.551 7 8 (*) 0.298 0.097 312.1

17 1 APRILIA Jorge MARTIN SPA Aprilia Racing Q1 1’43.587 5 7 (*) 0.334 0.036 313.0

18 33 Brad BINDER RSA Red Bull KTM Factory Racing KTM Q1 1’43.694 6 6 (*) 0.441 0.107 315.7

19 42 YAMAHA Alex RINS SPA Monster Energy Yamaha MotoGP Te Q1 1’43.918 6 7 (*) 0.665 0.224 313.0

20 30 Takaaki NAKAGAMI JPN Honda HRC Test Team HONDA Q1 1’44.082 3 8 (*) 0.829 0.164 315.7

21 23 Enea BASTIANINI ITA Red Bull KTM Tech3 KTM Q1 1’44.178 2 8 (*) 0.925 0.096 315.7

22 35 Somkiat CHANTRA THA IDEMITSU Honda LCR HONDA Q1 1’44.192 7 8 (*) 0.939 0.014 310.3

23 12 Maverick VIÑALES SPA Red Bull KTM Tech3 KTM Q1 1’44.710 2 7 (*) 1.457 0.518 313.0