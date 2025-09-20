LIVE Errani/Paolini-Pegula/Townsend, Italia-USA BJK Cup 2025 in DIRETTA: le azzurre confidano che si arrivi al doppio decisivo

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Il programma della finale di Billie Jean King Cup

Buonasera e bentrovati alla diretta live testuale del doppio decisivo, che si giocherà soltanto in caso di 1-1 al termine dei due singolari del tie tra Italia e Stati Uniti, valido per la finale della Billie Jean King Cup 2025 di tennis, in corso a Shenzhen, in Cina. Da regolamento, infatti, in caso di 2-0 dopo le prime due sfide, il match non si giocherà e si procederà direttamente con la premiazione.

Sia Italia che Stati Uniti in uno dei due turni precedenti delle Finals sono ricorse al doppio decisivo per avanzare al turno successivo: l’Italia in semifinale ha sconfitto l’Ucraina grazie al successo di Errani/Paolini su Kostyuk/Kichenok, mentre gli Stati Uniti nei quarti di finale hanno battuto il Kazakistan in virtù della vittoria di Pegula/Townsend su Rybakina/Putintseva.

Il match sarà il terzo in calendario nella giornata di domenica 21 settembre: la sfida si giocherà al termine dei due singolari, con il programma che avrà inizio alle ore 11.00 italiane. OA Sport vi offre la diretta live testuale del doppio decisivo del tie tra Italia e Stati Uniti, valido per la finale della Billie Jean King Cup 2025 di tennis: cronaca in tempo reale ed aggiornamenti costanti. Buon divertimento!