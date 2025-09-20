LIVE Italia-USA, BJK Cup 2025 in DIRETTA: sorpresa Lucia Bronzetti nel primo singolare?

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buongiorno amici di OA SPORT! Ci siamo, è il giorno di un altro tentativo d’impresa per l’Italia del tennis, che sfida gli USA nella finale di Billie Jean King Cup 2025: benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale dell’incontro inaugurale che metterà di fronte Lucia BRONZETTI o Elisabatte COCCIARETTO a Emma Navarro.

Prima partita che vede ovviamente favorita l’ex top 10 americana, che è stabile da due anni a questi livelli e che sul cemento si esprime nel migliore dei modi. Solida, capace di generare velocità nonostante la stazza non esagerata, Navarro fa della regolarità e anche delle variazioni il suo punto di forza.

Bronzetti potrebbe fare il suo esordio nella competizione che nella passata stagione le ha regalato, a suo dire, la più bella soddisfazione della carriera. Romagnola che fu attrice protagonista nel trionfo del 2024, quando aprì vincendo il tie finale contro la Polonia, sconfiggendo contro pronostico Kawa. Oggi, serve un’impresa, ma lei stessa si è più volte definita ‘donna da competizioni a squadre’. Cocciaretto ha comunque regalato il punto contro la Cina all’esordio, in un clamoroso epilogo rimontando il 2° e il 3° set. Chissà, Garbin potrebbe optare anche per Tyra Grant.

Incontro chiave il primo, visto che tra Paolini e Pegula è veramente complicato annunciare una giocatrice favorita, mentre nel doppio abbiamo noi il nostro punto di forza. Vincere questo singolo significherebbe portare a casa una bella e sostanziosa fetta di Trofeo e la clamorosa riconferma: forza Lucia o Elisabetta, o magari Tyra!

Non resta che augurtarvi un buon proseguimento con la DIRETTA LIVE del primo singolare della finale di BJK Cup 2025, che mette di fronte Lucia BRONZETTI o Elisabetta COCCIARETTO contro Emma Navarro. Si parte alle 11!