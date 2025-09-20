BJK Cup 2025, Navarro firma l’1-0 degli USA sulla Gran Bretagna. Vittoria in rimonta contro Kartal

Gli Stati Uniti si avvicinano alla finale di BJK Cup 2025 contro l’Italia. Emma Navarro regala il primo punto agli USA nella semifinale contro la Gran Bretagna, superando in rimonta Sonay Kartal con il punteggio di 3-6 6-4 6-3 dopo due ore e quattordici minuti di gioco. Adesso toccherà a Jessica Pegula e Katie Boulter, con la statunitense che parte nettamente favorita e può dare il secondo e decisivo punto alla propria squadra.

Il match si apre con il break di Navarro e con l’immediato controbreak di Kartal. La britannica prosegue nella striscia di game consecutivi e nel quarto sfrutta l’ennesimo errore dell’americana per strapparle ancora il servizio e poi volare sul 4-1. Navarro riesce a recuperare il break di svantaggio nel settimo game, ma in quello successivo Kartal si procura un’altra palla break e la sfrutta subito complice un errore di rovescio dell’avversaria. La britannica va a prendersi così il primo set sul 6-3.

Sulla scia del set vinto, Kartal parte benissimo anche nel secondo e ottiene subito il break. Navarro è con le spalle al muro e riesce a reagire prontamente, con un bellissimo rovescio sulla palla break. Tra quinto e sesto game il copione si ripete, perché Kartal va avanti di un break, ma ancora una volta Navarro riesce a pareggiare subito. Nel decimo game l’americana si procura tre set point e al secondo trova il dritto che le permette di chiudere sul 6-4.

Kartal ha subito due palle break in apertura di terzo set, ma sulla prima sbaglia il rovescio e sulla seconda è Navarro a chiudere con un vincente di dritto. Nel quarto game è l’americana a strappare il servizio alla britannica, che replica immediatamente e trova il controbreak. Kartal, però, combina un disastro nel sesto game e subisce addirittura il break a zero. Navarro non concede più nulla e conquista il set sul 6-3, regalando il primo punto agli Stati Uniti.