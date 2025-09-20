LIVE Paolini-Pegula, Italia-USA BJK Cup 2025 in DIRETTA: altro tabù da sfatare per sognare in grande

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buonasera e bentrovati alla diretta live testuale del secondo singolare del tie tra Italia e Stati Uniti, valido per la finale della Billie Jean King Cup 2025 di tennis: a Shenzhen, in Cina, le azzurre, giunte per il terzo anno consecutivo all’ultimo atto, vogliono confermare il titolo conquistato lo scorso anno a Malaga.

Il secondo singolare prevede lo scontro tra le numero 1 delle due formazioni, dunque sulla carta lo scenario maggiormente verosimile è quello in cui a sfidarsi siano Jasmine Paolini e Jessica Pegula: in carriera le due giocatrici si sono sfidate per cinque volte tra il 2016 ed il 2023, ed a spuntarla è sempre stata la statunitense.

Nelle Finals 2025 Jasmine Paolini ha vinto in rimonta sia nei quarti contro la cinese Wang Xinyu, sia in semifinale contro l’ucraina Elina Svitolina, mentre Jessica Pegula ha perso nei quarti contro la kazaka Elena Rybakina ed ha vinto in semifinale contro la britannica Katie Boulter.

Il match sarà il secondo in programma nella giornata di domenica 21 settembre: la sfida si giocherà al termine del singolare tra le numero 2, che avrà inizio alle ore 11.00 italiane. OA Sport vi offre la diretta live testuale del secondo singolare del tie tra Italia e Stati Uniti, valido per la finale della Billie Jean King Cup 2025 di tennis: cronaca in tempo reale ed aggiornamenti costanti. Buon divertimento!