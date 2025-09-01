Volley femminile, USA vittoriosi contro il Canada e ai quarti di finale dei Mondiali 2025

Giornata di chiusura degli ottavi di finale a Bangkok (Thailandia), sede dei Mondiali 2025 di volley femminile. In terra asiatica le più forti compagini del pianeta si stanno contendendo l’iride e dalle 12.00 italiane la scena è stata animata dal derby nordamericano tra Stati Uniti e Canada.

Sulla carta, le americane partivano con il favore del pronostico, pur non avendo incantato più di tanto nel percorso. Il peso dell’individualità ha inciso negli equilibri e, in questo modo, gli USA hanno rifilato un secco 3-0 alle canadesi, frutto dei seguenti parziali: 25-18; 25-21; 25-21.

Un match nel quale Avery Skinner e Madisen Skinner sono andate in doppia cifra, offrendo un contributo importante alla causa statunitense. Il tutto completato da un’ottima prova di Sarah Franklin (13 punti), fondamentale in zona d’attacco. Dal fronte canadese, si sono fatte apprezzare Anna Smrek (12 punti) e Andrea Mitrovic (8 punti), ma i problemi soprattutto in ricezione non hanno permesso alla squadra guidata da Giovanni Guidetti di fare molto di più.

States che, quindi,hanno staccato il pass per i quarti di finale della rassegna iridata, dove affronteranno la vincente tra la Turchia e la Slovenia (ore 15.30 italiane), nell’ultimo ottavo che definirà le compagni qualificate al turno indicato. Ricordiamo che l’Italia sfiderà la Polonia.