Volley, i convocati dell’Italia verso i Mondiali: 15 azzurri in Giappone, serve un ultimo taglio

L’Italia prosegue la propria marcia di avvicinamento ai Mondiali 2025 di volley maschile, che si disputeranno nelle Filippine dal 12 al 28 settembre. Dopo aver vinto le tre amichevoli disputate a Torino contro Turchia, Germania e Paesi Bassi, la nostra Nazionale si trasferirà in Giappone: mercoledì 3 settembre è previsto il volo da Roma Fiumicino a Tokyo, dove gli azzurri svolgeranno uno stage dal 4 al 9 settembre con i padroni di casa. Sono previste anche un paio di amichevoli contro il sestetto di coach Laurent Tillie il 6 e il 7 settembre nella capitale nipponica.

Il 9 settembre ci si trasferirà a Manila per incominciare la difesa del titolo iridato. Il CT Fefé De Giorgi ha convocato quindici uomini per questa trasferta e soltanto alla vigilia dei Mondiali opererà l’ultimo taglio: occorre infatti valutare la condizione di Giovanni Gargiulo prima di scegliere quale centrale escludere e ufficializzare la lista dei quattordici azzurri per la competizione più importante della stagione. Per il resto non ci sono novità rispetto alla rosa che ha disputato gli ultimi tre incontri nel capoluogo piemontese.

Simone Giannelli e Riccardo Sbertoli sono i due palleggiatori; Kamil Rychlicki e Yuri Romanò i due opposti; Mattia Bottolo, Alessandro Michieletto, Luca Porro e Francesco Sani gli schiacciatori; Gianluca Galassi, Simone Anzani, Giovanni Gargiulo, Roberto Russo, Giovanni Sanguinetti i centrali. Di seguito il quadro dettagliato dei convocati dell’Italia per la trasferta in Giappone alla vigilia dei Mondiali.

CONVOCATI ITALIA VERSO I MONDIALI DI VOLLEY

Palleggiatori: Simone Giannelli, Riccardo Sbertoli

Opposti: Kamil Rychlicki, Yuri Romanò

Schiacciatori: Mattia Bottolo, Alessandro Michieletto, Luca Porro, Francesco Sani.

Centrali: Gianluca Galassi, Simone Anzani, Giovanni Gargiulo, Roberto Russo, Giovanni Sanguinetti

Liberi: Fabio Balaso, Domenico Pace