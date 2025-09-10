Seguici su
Softball

Italia-Austria oggi, Europei softball 2025: orario, tv, programma, streaming

Pubblicato

5 minuti fa

il

Italia Softball
Italia Softball / WBSC Europe / patrickmohr34 (Patrick Mohr)

Procedono le competizioni in quel di Praga, capitale della Repubblica Ceca che ospita in questa settimana i Campionati Europei 2025 di softball. Nella giornata odierna, mercoledì 10 settembre, si gioca infatti Italia-Austria, quinto incontro del cosiddetto Opening Round.

Impegno sulla carta fattibile, ma da non prendere assolutamente alla leggera per le azzurre seguite da Craig Montvidas, reduci dal successo facile contro Israele e dall’importante prestazione maturata contro le padrone di casa della Repubblica Ceca, regolate con un sonoro 8-0.

Le austriache sono invece in striscia negativa, contrassegnata da tre K.O consecutivi. Quanto successo con la Spagna deve però far ricordare alla compagine tricolore che nessuna partita si vince da sola: servono impegno, costanza e dedizione per poter concettizzare la vittoria.

Il confronto tra Italia e Austria si giocherà oggi alle 16:30. Sarà possibile seguirlo in diretta streaming su baseballeurope.tv (dietro abbonamento: quello specifico per gli Europei costa 29,99 euro). OA Sport ne offrirà inoltre la Diretta Live testuale, per non perdersi davvero nulla.

CALENDARIO ITALIA-AUSTRIA, EUROPEI SOFTBALL 2025 OGGI

Mercoledì 10 settembre

Ore 19:30 Italia-Austria

PROGRAMMA ITALIA-AUSTRIA: DOVE VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta tv: non prevista.

Diretta streaming: baseballeurope.tv (per gli abbonati)

Diretta Live testuale: OA Sport

