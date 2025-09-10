Softball
Italia-Austria oggi, Europei softball 2025: orario, tv, programma, streaming
Procedono le competizioni in quel di Praga, capitale della Repubblica Ceca che ospita in questa settimana i Campionati Europei 2025 di softball. Nella giornata odierna, mercoledì 10 settembre, si gioca infatti Italia-Austria, quinto incontro del cosiddetto Opening Round.
Impegno sulla carta fattibile, ma da non prendere assolutamente alla leggera per le azzurre seguite da Craig Montvidas, reduci dal successo facile contro Israele e dall’importante prestazione maturata contro le padrone di casa della Repubblica Ceca, regolate con un sonoro 8-0.
Le austriache sono invece in striscia negativa, contrassegnata da tre K.O consecutivi. Quanto successo con la Spagna deve però far ricordare alla compagine tricolore che nessuna partita si vince da sola: servono impegno, costanza e dedizione per poter concettizzare la vittoria.
Il confronto tra Italia e Austria si giocherà oggi alle 16:30. Sarà possibile seguirlo in diretta streaming su baseballeurope.tv (dietro abbonamento: quello specifico per gli Europei costa 29,99 euro). OA Sport ne offrirà inoltre la Diretta Live testuale, per non perdersi davvero nulla.
CALENDARIO ITALIA-AUSTRIA, EUROPEI SOFTBALL 2025 OGGI
Mercoledì 10 settembre
Ore 19:30 Italia-Austria
PROGRAMMA ITALIA-AUSTRIA: DOVE VEDERLA IN TV E STREAMING
Diretta tv: non prevista.
Diretta streaming: baseballeurope.tv (per gli abbonati)
Diretta Live testuale: OA Sport