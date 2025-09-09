Softball, Europei 2025: la Spagna continua a vincere, bene tutte le più forti

Giunge (quasi) a conclusione, in attesa che l’Italia scenda in campo contro la Cechia nella partita-clou del martedì, la terza giornata degli Europei di softball in corso di svolgimento sui molti diamanti di Praga. Andiamo a ricapitolare quanto accaduto con particolare riferimento ai gironi di maggior spicco, X e Y.

Nel girone X l’Italia si è rimessa in marcia battendo Israele per 11-1. Un risultato importante per risalire dopo la sconfitta con la Spagna, che nel frattempo ha superato di misura la Germania e, di seguito, l’Austria entrata da vincitrice del gironcino D.

La superiorità della Cechia è poi stata evidente nel confronto con le austriache, che saranno le prossime avversarie delle azzurre dopo il doppio impegno di stasera. E sarà anche l’ultima volta prima del Super Round, quello che incrocerà le prime tre del girone Y.

E proprio su questo si concentra il resto della questione, con partite che fondamentalmente non sono mai state in discussione per tutte le più forti. Paesi Bassi, Grecia, Francia e Gran Bretagna non trovano nessun tipo di problema contro le provenienti dai gironcini, il che mostra ancora un certo tipo di superiorità tecnica da parte di queste formazioni.

RISULTATI DI OGGI EUROPEI SOFTBALL 2025

Girone X

Israele-Italia 1-11 (F/4)

Spagna-Germania 1-0

Austria-Cechia 2-10 (F/6)

Germania-Israele 1-6

Spagna-Austria 6-0

Italia-Cechia ore 19:30

Girone Y

Grecia-Svizzera 15-0 (F/4)

Francia-Ucraina 17-2 (F/5)

Gran Bretagna-Svizzera 8-0 (F/5)

Paesi Bassi-Ucraina 9-0 (F/5)

Girone F

Polonia-Svezia 14-7 (F/5)

Danimarca-Belgio 5-9

Girone G (2° round)

Slovacchia-Finlandia 1-3

Lituania-Croazia 5-3