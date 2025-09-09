Softball, prova di forza dell’Italia! Importante vittoria sulla Cechia, Grand Slam di Elisa Cecchetti

L’Italia conquista la sua terza vittoria agli Europei di softball. La squadra azzurra del manager Craig Montvidas porta a casa forse la più importante delle sfide del girone X, specialmente per come s’era messo dopo la sconfitta con la Spagna. Niente da fare per la Cechia, sconfitta per 8-0: c’è la firma di Elisa Cecchetti e di un Grande Slam di quelli che potrebbe ricordare a lungo.

In avvio di match l’Italia prima mette Piancastelli e Barbara in seconda e prima, ma rischia anche tantissimo nel primo attacco ceco, con Vodickova che, su alcuni errori, trova il modo di arrivare in terza base (ma si ferma lì). Qualche errore tra difesa e lancio c’è anche nella seconda ripresa, ma nella terza è la squadra azzurra a portarsi avanti. Rotondo guadagna la base su ball, va in seconda su lancio illegale, in terza su bunt di Dayton, poi realizza sulla battuta di Elisa Cecchetti. Poi è il turno di Piancastelli: triplo e poi 2-0 in virtù del singolo a sinistra di Barbara.

Le ceche non mollano la presa, e anzi inning dopo inning la questione si fa anche abbastanza spettacolare perché, nonostante il punteggio resti fermo, di cose se ne vedono parecchie. Nel quarto inning si arriva con Longhi e Vigna in seconda e prima, la Cechia risponde con Peckova in seconda su lancio pazzo, ma senz’altri guai. Elisa Cecchetti va in terza base nella quinta ripresa, ma poco dopo Gasparotto subisce il terzo out, quindi in difesa entra Cacciamani per Verni e ugualmente non ci sono problemi.

Il sesto inning è quello che spacca in due la partita: con Vigna, Rotondo e Dayton sulle basi, Elisa Cecchetti spedisce la palla lontano, lontano a destra. Fuoricampo, Grande Slam, quattro punti a casa, 6-0 e ingresso obbligato di Linkova per Kindermannova come closer ceca. Questo stato delle cose, però, non cambia la fase ormai ampiamente positiva dell’Italia, che riempie di nuovo le basi nell’ultima ripresa e, con una base su ball e un lancio pazzo, arriva fino al definitivo 8-0.