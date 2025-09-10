LIVE Italia-Austria, Europei softball 2025 in DIRETTA: occasione da non fallire per le azzurre

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buongiorno e benvenuti nella DIRETTA LIVE testuale dell’ultimo incontro del girone X degli Europei di softball 2025 tra Italia ed Austria. Le azzurre di coach Montvidas vogliono chiudere in bellezza il round robin dopo la fragorosa vittoria messa a segno ieri contro le padrone di casa della Cechia. Il primato del girone che sembrava chimera dopo il KO con la Spagna è ora alla portata.

Avversario di caratura inferiore in ogni caso da non sottovalutare dopo i due successi ottenuti nel martedì di Praga. Cacciamani e compagne dovranno tenere ala la concentrazione per raggiungere l’obiettivo e collezionare una nuova vittoria. Vi ricordiamo che i punti conquistati nel primo girone verranno portati in dote anche nel secondo round robin. Servirà continuare sul solco tracciato ieri, partendo da una solida difesa.

Anche in battuta le azzurre si sono ritrovate con una straordinaria Cecchetti e le ottime prove di Mc Kenzie Barbara, Piancastelli, Rotondo e Vigna. Avversarie di turno che hanno raggiunto il gruppo X a margine del successo nel gruppo D. Le austriache hanno infatti ottenuto solo vittorie contro Svezia, Lituania e Turchia, prima di scontrasi con la dura realtà del girone delle più forti.

La sfida tra Italia ed Austria valevole per la quinta giornata del gruppo X degli Europei di softball 2025 inizierà alle 16.30. OA Sport vi offrirà la DIRETTA LIVE scritta minuto per minuto dell’evento. Buon divertimento e forza azzurre!