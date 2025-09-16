Il tabellone di Matteo Berrettini ad Hangzhou: l’obiettivo è arrivare fino a Bublik

Matteo Berrettini è accreditato della testa di serie numero 8 agli Hangzhou Open 2025 di tennis, torneo di categoria ATP 250 previsto da domani nella città cinese: l’azzurro è stato inserito nella parte bassa del tabellone e dovrà ancora attendere per conoscere il nome del suo primo avversario, in quanto incontrerà un qualificato all’esordio.

In caso di successo, agli ottavi di finale l’azzurro incontrerà certamente un giocatore di casa, colui che uscirà vincitore dal derby cinese tra Yunchaokete Bu e la wild card Zhizhen Zhang. In caso di ulteriore affermazione, Berrettini poi nei quarti di finale incontrerebbe molto probabilmente il kazako Alexander Bublik, numero 3 del seeding, il quale agli ottavi attende uno tra Aleksandar Vukic e David Goffin.

In semifinale l’avversario di Berrettini sulla carta dovrebbe essere il russo Daniil Medvedev, testa di serie numero 2, il quale dovrà però fare attenzione al numero 6, il francese Adrian Mannarino, infine lo sfidante dell’azzurro nell’ultimo atto scaturirà dalla parte alta del tabellone, presidiata da un altro russo, Andrey Rublev, numero 1 del seeding, a cui proverà ad impedire l’accesso all’ultimo atto il transalpino Corentin Moutet, testa di serie numero 4.

TABELLONE ATP 250 HANGZHOU 2025

Andrey Rublev (1) BYE

Aleksandar Kovačević-Luca Nardi

Q-Fajing Sun (WC)

Mariano Navone-Learner Tien (7)

Corentin Moutet (4) BYE

Arthur Cazaux-Matteo Arnaldi

Damir Džumhur-Tomás Martín Etcheverry

Q-Camilo Ugo Carabelli (5)

Matteo Berrettini (8)-Q

Yunchaokete Bu-Zhizhen Zhang (WC)

Aleksandar Vukic-David Goffin

Alexander Bublik (3) BYE

Adrian Mannarino (6)-Yibing Wu (WC)

Adam Walton-Sebastian Korda

Q-Marin Čilić

Daniil Medvedev (2) BYE