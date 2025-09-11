Seguici su
Chi affronterà Matteo Berrettini a Hangzhou: entry-list, partecipanti e teste di serie

6 minuti fa

Matteo Berrettini
Matteo Berrettini / LaPresse (AP Photo/Marta Lavandier)

Dal 17 al 23 settembre il torneo ATP250 di Hangzhou, in Cina, terrà banco nel massimo circuito internazionale. Sul cemento asiatico è previsto il gradito ritorno di Matteo Berrettini. Dopo un lungo periodo di stacco in cui il giocatore romano si è un po’ visto dentro e si è allenato a Montecarlo, è arrivato il momento di riprovarci.

Nei fatti, l’ultima apparizione di Matteo risale a Wimbledon, dove fu sconfitto al primo turno dal polacco Kamil Majchrzak. Un ko doloroso, in cui si sono viste tutte le fragilità del tennista italiano. Trascorsi alcuni mesi, Berrettini giocherà e scopriremo quale sarà il suo livello in una parte di stagione che lo vuol vedere protagonista, anche per meritarsi la convocazione per le finali di Coppa Davis a cui tiene particolarmente.

Vista la rinuncia del russo Karen Khachanov, il nostro portacolori sarà tra le otto teste di serie, ovvero i russi Andrey Rublev e Daniil Medvedev, il kazako Alexander Bublik, il francese Corentin Moutet, l’argentino Camilo Ugo Carabelli, lo spagnolo Roberto Bautista Agut e l’americano Learner Tien.

Al via anche Marin Cilic, che lo scorso anno vinse il titolo cominciando il torneo da numero 777 del mondo vista la sua lunga assenza per infortunio. Tra le fila nostrane, risponderà presente anche Matteo Arnaldi, in cerca di risultati in un 2025 avaro di soddisfazioni.

Seed* Name Current Ranking Entry Ranking
1 Andrey Rublev 14 15
2 Daniil Medvedev 18 13
3 Alexander Bublik 19 24
4 Corentin Moutet 39 41
5 Camilo Ugo Carabelli 43 43
6 Roberto Bautista Agut 48 47
7 Learner Tien 49 48
8 Matteo Berrettini 58 52
Marin Cilic 60 61
Tomas Martin Etcheverry 64 58
Damir Dzumhur 68 60
Aleksandar Kovacevic 70 71
Matteo Arnaldi 73 62
Yunchaokete Bu 74 76
Adam Walton 75 82
Laslo Djere 76 72
Mariano Navone 81 74
Arthur Cazaux 83 75
David Goffin 87 68
(WC)
(WC)
(WC)
(LE)
(Q)
(Q)
(Q)
(Q)
