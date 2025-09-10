Tennis, Matteo Berrettini riparte da Hangzhou: l’annuncio sui social

Una buona notizia per il tennis italiano: Matteo Berrettini è, infatti, pronto a tornare in campo. Il tennista romano, fermo da tempo per colpa di infortuni assortiti, ha annunciato che sta per scendere di nuovo in campo, e lo ha fatto per mezzo di un video pubblicato sui suoi canali social. Un modo per ricordare a tutti che il classe 1996 c’è ed è presente e per sottolineare i miglioramenti fisici messi a segno in allenamento.

Come sempre il finalista di Wimbledon 2021 non ama utilizzare mille parole per parlare di sé, tanto che il messaggio allegato al video è rapidissimo: “Ci vediamo a Hangzhou”. Il torneo sul cemento cinese si disputerà nel corso della prossima settimana, dal 17 al 23 settembre, e rappresenterà, quindi, il ritorno in campo di Matteo Berrettini che, giova ricordarlo, è pressoché fermo dal Masters 1000 di Roma, dato che da quel momento in avanti ha giocato un solo match a Wimbledon, perdendo all’esordio contro Kamil Majchrzak.

Al termine di quell’incontro l’azzurro aveva parlato con grande amarezza in conferenza stampa, dicendosi stanco di rincorrere una condizione fisica che non arrivava mai, annunciando di prendersi un po’ di tempo per decidere cosa fare del suo futuro”. Per molti poteva assomigliare ad una resa e, invece, il tennista romano ha scelto di non mollare, come suo solito. Con la consueta voglia di recuperare dall’ennesimo infortunio.

Ed ora Matteo Berrettini è pronto per ripartire di nuovo. La speranza è che il fisico lo possa assecondare, dopo troppi anni in cui gli ha voltato le spalle. Al torneo cinese non mancheranno i rivali di livello. Tra questi Andrey Rublev, Daniil Medvedev, Alexander Bublik, Matteo Arnaldi e Corentin Moutet.

IL POST DI MATTEO BERRETTINI