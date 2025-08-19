Matteo Berrettini tornerà a giocare in Cina? Il romano iscritto al torneo di Hangzhou

Matteo Berrettini torna in azione? Lo scopriremo. È notizia di oggi la presenza del tennista romano nell’elenco dei giocatori iscritti all’ATP250 di Hangzhuo (Cina), in programma dal 17 al 23 settembre sul cemento asiatico outdoor.

Come è noto, Berrettini è fuori dal circuito da Wimbledon, dove fu eliminato al primo turno dal polacco Kamil Majchrzak sullo score di 4-6 6-2 6-4 5-7 6-3. Da quel momento, una serie di forfait, ultimo dei quali agli US Open 2025, che prenderanno il via il 24 agosto. Una situazione complessa per il giocatore romano, costantemente condizionato da infortuni che ne hanno minato la fiducia.

Da capire se davvero Matteo disputerà questo torneo, che vede ai nastri di partenza in qualità di teste di serie i russi Karen Khachanov, Daniil Medvedev e Andrey Rublev, il kazako Alexander Bublik, il francese Corentin Moutet, l’argentino Camilo Ugo Carabelli, lo spagnolo Roberto Bautista Agut e lo statunitense Learner Tien.

Oltre a Berrettini, sono parte della lista anche altri tennisti nostrani. Si parla di Matteo Arnaldi e Mattia Bellucci. A questo punto non resta che attendere gli sviluppi della situazione per dare conferma dell’effettiva ripartenza di Berrettini.

ENTRY-LIST ATP HANGZHOU 2025