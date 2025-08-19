Seguici su
Tennis

Matteo Berrettini tornerà a giocare in Cina? Il romano iscritto al torneo di Hangzhou

Matteo Berrettini
Matteo Berrettini torna in azione? Lo scopriremo. È notizia di oggi la presenza del tennista romano nell’elenco dei giocatori iscritti all’ATP250 di Hangzhuo (Cina), in programma dal 17 al 23 settembre sul cemento asiatico outdoor.

Come è noto, Berrettini è  fuori dal circuito da Wimbledon, dove fu eliminato al primo turno dal polacco Kamil Majchrzak sullo score di 4-6 6-2 6-4 5-7 6-3. Da quel momento, una serie di forfait, ultimo dei quali agli US Open 2025, che prenderanno il via il 24 agosto. Una situazione complessa per il giocatore romano, costantemente condizionato da infortuni che ne hanno minato la fiducia.

Da capire se davvero Matteo disputerà questo torneo, che vede ai nastri di partenza in qualità di teste di serie i russi Karen Khachanov, Daniil Medvedev e Andrey Rublev, il kazako Alexander Bublik, il francese Corentin Moutet, l’argentino Camilo Ugo Carabelli, lo spagnolo Roberto Bautista Agut e lo statunitense Learner Tien.

Oltre a Berrettini, sono parte della lista anche altri tennisti nostrani. Si parla di Matteo Arnaldi e Mattia Bellucci. A questo punto non resta che attendere gli sviluppi della situazione per dare conferma dell’effettiva ripartenza di Berrettini.

ENTRY-LIST ATP HANGZHOU 2025

Seed Name Current Ranking Entry Ranking
1 Karen Khachanov 9 9
2 Daniil Medvedev 13 13
3 Andrey Rublev 15 15
4 Alexander Bublik 24 24
5 Corentin Moutet 41 41
6 Camilo Ugo Carabelli 43 43
7 Roberto Bautista Agut 47 47
8 Learner Tien 48 48
Matteo Berrettini 52 52
Tomas Martin Etcheverry 58 58
Damir Dzumhur 60 60
Marin Cilic 61 61
Matteo Arnaldi 62 62
Mattia Bellucci 63 63
David Goffin 68 68
Aleksandar Kovacevic 71 71
Laslo Djere 72 72
Adrian Mannarino 73 73
Mariano Navone 74 74
Arthur Cazaux 75 75
