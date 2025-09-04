F1, Oscar Piastri: “Voglio vincere anche a Monza. Il titolo? Troppo presto per fare calcoli”

Oscar Piastri si presenta carico e concentrato in vista del fine settimana del Gran Premio d’Italia, sedicesimo appuntamento del Mondiale di Formula Uno 2025. Sullo splendido scenario del tracciato di Monza il pilota del team McLaren proverà a continuare da dove ha lasciato pochi giorni fa a Zandvoort, ovvero da una vittoria pesantissima che, unita al ritiro del compagno di scuderia, nonché unico rivale per il titolo iridato Lando Norris, lo ha mandato in fuga in classifica generale.

Il pilota australiano classe 2001, infatti, ora veleggia con 34 lunghezze di vantaggio sull’inglese e vuole confermare la sua prima posizione nella graduatoria. Il tracciato brianzolo sarà nuovamente congeniale per la MCL39? La vettura di Woking, come ha dimostrato sin dal via della stagione, sembra imbattibile su ogni tipo di tracciato, ma Monza è unica nel suo genere e potrebbe dare qualche chance in più agli inseguitori. Se tutto andrà come previsto, tuttavia, sarà nuovamente un duello interno alla scuderia inglese.

Oscar Piastri, nell’incontro odierno con la stampa, ha iniziato il suo racconto da un punto ben preciso: “Sono davvero emozionato per l’appuntamento di Monza. Zandvoort è stato un weekend molto intenso e sono determinato a replicare e a lottare per la vittoria anche in questo fine settimana. L’anno scorso sono arrivato secondo e sto lavorando sodo per fare ancora meglio quest’anno”.

Ultima battuta sulla situazione di classifica che lo vede avanti di 34 punti rispetto al compagno di team: “So che domenica ho fatto un bel balzo in avanti, ma manca ancora troppo per fare ragionamenti o calcoli. Il ko tecnico di Norris fa male ma fa parte di questo sport. Spero che non tocchi a me da qui in avanti. Mancano ancora 9 appuntamenti, impossibile pensare di avere il titolo in tasca”.