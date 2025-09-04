F1, GP Italia 2025 su TV8: orari in chiaro fine settimana, qualifiche e gara

Il sedicesimo appuntamento del Mondiale 2025 di Formula 1 sarà il Gran Premio di Italia, che si correrà a Monza dal 5 al 7 settembre. Il Circus torna, dunque, in Italia dopo averla già visitata a maggio in occasione del GP di Imola. Il nostro Paese è infatti il solo, assieme agli Stati Uniti, a godere del privilegio di avere più di un weekend nella stagione corrente.

L’autodromo edificato pochi chilometri a Nord di Milano è un’autentica cattedrale del Circus. Si tratta della pista dove si è disputato il maggior numero di gare iridate. Quella del 2025 sarà addirittura la settantacinquesima! Di fatto, la pista brianzola ha mancato l’appuntamento con il calendario solo nel 1980, quando stava venendo profondamente ristrutturata.

Nel 2024 si assistette a un capolavoro di Charles Leclerc, che portò al successo la Ferrari gestendo magistralmente gli pneumatici. Il monegasco precedette le due McLaren di Lando Norris (secondo) e Oscar Piastri (terzo). L’altra Rossa, pilotata da Carlos Sainz, si attestò al quarto posto. Lewis Hamilton, ai tempi ancora in Mercedes, chiuse invece quinto. Quale sarà l’esito del 2025? Per scoprirlo, non bisognerà fare altro che seguire il GP d’Italia in loco o in TV.

GP ITALIA F1 – GUIDA TV8

Sabato 6 settembre

Ore 16:00 F1, Qualifiche – Diretta tv in chiaro.

Ore 20:00 F1, Qualifiche – Replica in chiaro.

Domenica 7 settembre

Ore 15.00 F1, Gara – Diretta tv in chiaro.

PALINSESTO GP ITALIA F1 2025

TV IN CHIARO – Essendo un evento che si disputa in territorio italiano, è prevista la copertura in chiaro e in diretta sia delle qualifiche che della gara. Il canale TV8 (125 SKY, 8 DT) trasmetterà, dunque, gratuitamente il Gran Premio d’Italia, seppur senza dar modo di assistere alle prove libere.

TV A PAGAMENTO – Il canale monotematico Sky Sport F1 (207) trasmetterà integralmente in diretta il weekend di Monza. I canali generalisti Sky Sport Uno (201) e Sky Sport 4K (213) avranno a loro volta modo di proporre la medesima programmazione, salvo differenti scelte editoriali dell’azienda.

STREAMING – L’evento brianzolo potrà essere seguito in diretta su Pc, Tablet e Smartphone tramite l’App SkyGo (riservata a chi possiede un abbonamento Sky) e tramite il servizio streaming on demand NOW. Inoltre il sito internet TV8.it proporrà la gara in diretta al medesimo orario in cui sarà trasmessa in TV.

DIRETTA SCRITTA – OA Sport vi proporrà la diretta scritta di tutti i turni del Gran Premio di Italia, dalla prima sessione di prove libere alla bandiera a scacchi della gara.

PROGRAMMA COMPLETO GP ITALIA F1 2025

VENERDI’ 5 SETTEMBRE

Ore 13.30 F1, Prove Libere 1

Ore 17.00 F1, Prove Libere 2

SABATO 6 SETTEMBRE

Ore 12.30 F1, Prove Libere 3

Ore 16.00 F1, Qualifiche

DOMENICA 7 SETTEMBRE

Ore 15.00 F1, Gara