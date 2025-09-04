F1, GP Italia 2025: gli orari del fine settimana dalle prove libere alla gara. Guida Sky e TV8

Prosegue senza soluzioni di continuità il Mondiale di Formula Uno 2025. Dopo il rientro alle gare con il Gran Premio d’Olanda, la massima categoria del motorsport si prepara per la prima tappa di settembre, rappresentata dall’attesissimo Gran Premio d’Italia, sedicesimo appuntamento di una stagione che ci sta regalando spunti di interesse a pioggia.

Sullo splendido scenario del tracciato di Monza ci attende un weekend di estrema importanza per l’intero campionato. Oscar Piastri, dopo la vittoria di Zandvoort, si presenta all’appuntamento con 34 punti di vantaggio su Lando Norris, finito ko per colpa della sua vettura nella trasferta olandese. Il duello in seno al team McLaren sta monopolizzando l’attenzione, con una MCL39 che, forse, non sarà nel suo terreno di caccia ideale sui lunghi rettilinei brianzoli.

Alle loro spalle ci sarà spazio per tutti. La Ferrari, che corre in casa, proverà a bissare il clamoroso successo di un anno fa con Charles Leclerc. Il monegasco, tuttavia, arriva dalla sfortunata tappa di Zandvoort, con l’incidente con Andrea Kimi Antonelli che lo ha estromesso dalla gara. Assieme a lui un Lewis Hamilton sempre più in difficoltà, specialmente dopo l’errore che lo ha mandato a muro nel Gran Premio d’Olanda.

Come seguire l’evento? Il fine settimana del Gran Premio d’Italia sarà trasmesso in diretta esclusiva da Sky Sport per mezzo dei canali Sky Sport F1 (207), Sky Sport 1 (201) e Sky Sport 4K (213). Su TV8 (canale 125 di Sky e 8 dgt) saranno disponibili in diretta ed in chiaro qualifiche e gara. In streaming si potrà seguire su NOW e SkyGO, mentre su tv8.it si potrà vedere la programmazione di TV8. OA Sport, come sempre, vi garantirà la diretta live testuale dell’intero fine settimana.

PROGRAMMA GP ITALIA F1 2025

Venerdì 5 settembre

Ore 13:30-14:30, Prove libere 1

Ore 17:00-18:00, Prove libere 2

Sabato 6 settembre

Ore 12:30-13:30, Prove libere 3

Ore 16:00-17:00, Qualifiche

Domenica 7 settembre

Ore 15:00, Gran Premio d’Italia