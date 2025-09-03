F1, statistiche GP Italia 2025. Hamilton e il sogno di superare Schumacher nella ‘prima’ in Rosso

Il sedicesimo round del Mondiale 2025 di Formula Uno sarà uno dei più classici in assoluto, non solo per quanto riguarda il mese di settembre. Il Circus sarà di stanza a Monza, dove domenica 7 settembre si terrà il Gran Premio d’Italia, arrivato alla sua 76ma edizione iridata.

Come il GP di Gran Bretagna, l’appuntamento del nostro Paese è perennemente stato inserito nel calendario iridato, senza mai segnare il passo dal 1950 a oggi. Tuttavia, differentemente dall’evento albionico, quello tricolore è legato a doppio filo all’autodromo edificato alle porte di Milano. Monza è la pista dove si è disputato il maggior numero di gare valevoli per il Mondiale.

Per dare la dimensione della sacralità di Monza, si pensi che dal 1950 al 2024 vi si sono tenuti 74 GP di Formula 1. Nello stesso arco temporale, la seconda location più presente è il Principato di Monaco (70), il quale è però un micro-stato. Quindi o si corre in città, o non si corre! Gli autodromi permanenti più presenti dopo quello brianzolo sono pertanto Silverstone (58) e Spa-Francorchamps (57)!

I NUMERI DEL GP D’ITALIA

Piloti con più vittorie:

Michael SCHUMACHER (5) e Lewis HAMILTON (5)

Il tedesco ha trionfato nel 1996, 1998, 2000, 2003, 2006,

Il britannico ha primeggiato nel 2012, 2014, 2015, 2017, 2018.

Pilota con più pole position: Lewis HAMILTON (7)

L’inglese è partito davanti a tutti nel 2009, 2012, 2014, 2015, 2016, 2017 e 2020.

Il filotto di quattro pole consecutive è un record condiviso con Ayrton Senna, a sua volta partito dalla casella privilegiata per quatto edizioni di fila (1988-1991)

Piloti in attività con almeno una vittoria a Monza.

5 – HAMILTON Lewis (2012, 2014, 2015, 2017, 2018)

2 – ALONSO Fernando (2007, 2010)

2 – VERSTAPPEN Max (2022, 2023)

2 – LECLERC Charles (2019, 2024)

1 – GASLY Pierre (2020)

Piloti in attività con almeno una pole position a Monza.

7 – HAMILTON Lewis (09, 12, 14, 15, 16, 17, 20)

2 – ALONSO Fernando (2007, 2010)

2 – LECLERC Charles (2019, 2022)

1 – VERSTAPPEN Max (2021)

1 – SAINZ Carlos Jr. (2023)

1 – NORRIS Lando (2024)

Piloti in attività già saliti sul podio di Monza.

8 (5-2-1) – HAMILTON Lewis

6 (2-2-2) – ALONSO Fernando

3 (2-1-0) – LECLERC Charles

2 (2-0-0) – VERSTAPPEN Max

2 (0-1-1) – SAINZ Carlos Jr.

2 (0-1-1) – NORRIS Lando

1 (1-0-0) – GASLY Pierre

1 (0-1-0) – PIASTRI Oscar

1 (0-0-1) – STROLL Lance

1 (0-0-1) – RUSSELL George

Team con più vittorie: FERRARI (20)

La Scuderia di Maranello si è imposta con Alberto Ascari (1951, 1952); Phil Hill (1960, 1961), John Surtees (1964); Ludovico Scarfiotti (1966); Clay Regazzoni (1970, 1975); Jody Scheckter (1979); Gerhard Berger (1988); Michael Schumacher (1996, 1998, 2000, 2003, 2006); Rubens Barrichello (2002, 2004); Fernando Alonso (2010); Charles Leclerc (2019, 2024).

Team con più pole position: FERRARI (23)

La Scuderia di Maranello è stata la più rapida in qualifica con Alberto Ascari (1952, 1953); Juan Manuel Fangio (1956); Phil Hill (1960); Wolfgang Von Trips (1961); John Surtees (1963, 1964); Mike Parkes (1966); Jacky Ickx (1970, 1972); Niki Lauda (1974, 1975); Mario Andretti (1982); Jean Alesi (1994); Michael Schumacher (1998, 2000, 2003); Rubens Barrichello (2004); Fernando Alonso (2010); Kimi Räikkönen (2018); Charles Leclerc (2019, 2022); Carlos Sainz Jr. (2023).

Team in griglia con vittorie nel GP di Italia.

20 – Ferrari

11 – McLaren

7 – Mercedes

6 – Williams

4 – Red Bull

2 – Satellite Red Bull*

* per coerenza è doveroso indicare anche i successi ottenuti da questa struttura sotto i nomi di Toro Rosso e Alpha Tauri. Ora come ora avrà un’etichetta diversa, ma il team è concettualmente sempre lo stesso.

Team in griglia con pole position nel GP d’Italia.

23 – Ferrari

12 – McLaren

7 – Mercedes

7 – Williams

3 – Red Bull

INCIDENZA DELLE QUALIFICHE

Su 74 GP disputati a Monza…

– … in 25 occasioni (33,8%) il vincitore è partito dalla pole position.

– … in 39 occasioni (52,7%) il vincitore è partito dalla prima fila.

Curioso notare come questi dati riferiti all’intera storia del GP siano grossomodo confermati nell’era turbo-ibrida. Dal 2014 in poi…

– … in 4 occasioni (36,3%) il vincitore è partito dalla pole position.

– … in 7 occasioni (63,6%) il vincitore è scattato dalla prima fila.

– Il pilota peggio qualificato ad aver vinto il Gran Premio del Belgio è Peter Gethin, che nel 1971 si impose partendo per 11°.

– Anche l’era turbo-ibrida ha un vincitore scattato da lontano. Pierre Gasly, il quale nel 2020 primeggiò dalla 10ma casella della griglia.

PILOTI VINCENTI CON PIU’ TEAM

MOSS Stirling

Maserati (1956); Vanwall (1957); Cooper (1959)

FANGIO Juan Manuel

Maserati (1953); Mercedes (1954, 1955)

SURTEES John

Ferrari (1964); Honda (1967)

STEWART Jackie

Brm (1965); Tyrrell/Matra (1969)

PETERSON Ronnie

Lotus (1973, 1974); March (1976)

LAUDA Niki

Brabham (1978); McLaren (1984)

PROST Alain

Renault (1981); McLaren (1985, 1989)

PIQUET Nelson

Brabham (1983); Williams (1986, 1987)

MONTOYA Juan-Pablo

Williams (2001); McLaren (2005)

BARRICHELLO Rubens

Ferrari (2002, 2004); Brawn GP (2009)

ALONSO Fernando

McLaren (2007); Ferrari (2010)

VETTEL Sebastian

Toro Rosso (2008); Red Bull (2011, 2013)

HAMILTON Lewis

McLaren (2012); Mercedes (2014, 2015, 2017, 2018)