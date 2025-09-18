CompletoEquitazione
Equitazione, Italia quinta dopo la prima parte del dressage agli Europei di completo
Al via quest’oggi a Blenheim Palace, in Gran Bretagna, gli Europei senior 2025 di completo dell’equitazione: nella prima parte del dressage spazio sul rettangolo a 27 dei 55 binomi in gara. L’Italia è quinta nella graduatoria a squadre grazie al piazzamento di Giovanni Ugolotti su Duke of Champions, decimo a livello individuale, mentre al momento viene scartato lo score di Paolo Torlonia su Zinny, 25°.
Al momento nella classifica individuale comanda la tedesca Malin Hansen-Hotopp su Carlitos Quidditch K con 27.8, mentre chiude la top ten Giovanni Ugolotti su Duke of Champions, decimo con 32.8. L’individualista azzurro Daniele Bizzarro su Stormhill Riot si piazza 22° con 37.2, infine Paolo Torlonia su Zinny è 25° con 39.8.
Nella graduatoria a squadre, molto parziale in quanto per ogni Nazione viene considerato soltanto il miglior punteggio odierno, comanda la Germania con 27.8, davanti alla Gran Bretagna ed alla Francia, appaiate al secondo posto con 29.0, mentre l’Italia è quinta a quota 32.8.