Equitazione, l’Italia si presenta agli Europei di completo con sei binomi

A Blenheim Palace, in Gran Bretagna, è tutto pronto per gli Europei senior 2025 di completo dell’equitazione: da giovedì 18 a domenica 21 settembre si sfideranno per il titolo continentale individuale 55 binomi da 17 Paesi, mentre nel concorso a squadre saranno 9 le Nazioni al via.

L’Italia schiera 6 binomi, ovvero Daniele Bizzarro su Stormhill Riot, Pietro Majolino su Vita Louise DH, Vittoria Panizzon su DHI Jackpot, Arianna Schivo su First Lady de Belheme, Paolo Torlonia su Zinny e Giovanni Ugolotti su Duke of Champions.

Lo staff tecnico sarà composto dal direttore sportivo Francesco Girardi, dal capo equipe Zilla Pearse, dal team manager e tecnico federale Iacopo Comelli, dalla team manager Katherine Ferguson Lucheschi, dal medico federale Francesca Lolli, e dal veterinario di squadra Marco Eleuteri.

A concorrere per il titolo a squadre saranno le formazioni di Austria, Belgio, Francia, Germania, Gran Bretagna, Irlanda, Italia, Svezia e Svizzera, mentre per il concorso individuale saranno in gara anche binomi provenienti da Cechia, Finlandia, Ungheria, Lituania, Lussemburgo, Paesi Bassi, Norvegia e Turchia.

Il programma prevede la prova di dressage suddivisa in due giornate, giovedì 18 e venerdì 19 settembre, sempre dalle ore 10.00, seguita dal cross country, in programma sabato 20 a partire dalle ore 11.00, infine domenica 21 settembre, dalle ore 14.00, sarà la volta del salto ostacoli.