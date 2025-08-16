Equitazione: l’Italia risale al nono posto nel completo di Arville. Stati Uniti in testa dopo il cross country

La prova di cross country della quarta tappa della FEI Nations Cup 2025, in corso di svolgimento ad Arville, stravolge – come da previsione – le carte in tavola.

Succede di tutto infatti sul percorso belga, con gli Stati Uniti che riescono a risalire la classifica portandosi al momento in testa alla graduatoria a squadre con un complessivo di 91.5 penalità, in una scala che vede al secondo posto la Germania (96.9) e al terzo i Paesi Bassi (120.2).

L’Italia risale dall’11esimo al 9° posto attestandosi complessivamente a 257.9 penalità, dopo due prove, quella del cross country di oggi e quella del dressage di ieri. Azzurri che oggi hanno messo a referto 25.2 penalità con Matteo Orlandi (su RLE Limbo Kaiser), 24.6 penalità con Paolo Mario De Simone (in sella a Parker D) e 98.8 penalità generate da Federico Riso (montante Diabella 10). Scartata per fortuna dell’Italia l’eliminazione di Edoardo Fortini.

Disastro svedese: dopo la prima posizione fatta registrare soltanto 24 ore fa, gli scandinavi precipitano sino al 10° posto, addirittura con una doppia eliminazione nel cross country odierno (1089.5); a chiudere la Polonia 11esima a 1113.2.

A livello individuale invece, la migliore – in attesa della prova di salto ostacoli, prevista per domani – è la tedesca Libussa Lübbeke (su Caramia 34), con 30.8 penalità. Il migliore dell’Italia è proprio Matteo Orlandi, al momento 52esimo.